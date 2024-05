Klemen Bunderla o snemanju intimnih prizorov: Martinin mož je bil zraven

Martina Švab in Klemen Bunderla sta radijska sodelavca, pa tudi dobra prijatelja v zasebnem življenju. Zdaj pa ju druži še ena stvar in to je skupna pesem, ideja zanjo pa je padla povsem spontano. Pesem nosi naslov Bodi ob meni, v njen pa sta zaigrala zaljubljen par. Kako se je na njuno medsebojno strast odzval Martinin mož in zakaj je bil Klemen med snemanjem prizorov živčen?

Martina Švab in Klemen Bunderla sta dobra prijatelja, pa tudi sodelavca v radijskem etru. Po novem pa ju povezuje še ena prav posebna stvar in to je skupna pesem, ki nosi naslov Bodi ob meni."Vse skupaj je nastalo iz zabave, v pisarni v službi, ko sem odprla mapico z že pripravljenimi pesmimi. Za to pesem sem kar na glas rekla, da je super za duet, ko sem ga vprašala, pa je bil takoj za," je razkrila pevka, Klemen pa je nadaljeval: "Najbolj mi je bila všeč melodija in potem smo nekaj ustvarjali naprej in nastalo je tole."

Martina in Klemen sta dobra prijatelja tudi zasebno.

Pesem govori o ljubezni, a ne takšni, kot je med njima, torej prijateljski, temveč tisti nekoliko globlji. "Sporočilnost je na lep način povedano: tako si me dobro, daj me še enkrat, ampak zelo lepo in romantično," se je v svojem zabavnem tonu pošalil Klemen, a ga je Martina hitro popravila. "Spomini živijo večno in če ustvariš lepe spomine, se jih potem rad spominjaš. To je v resnici rdeča nit pesmi in upam, da se bodo ljudje našli v tem," je malo bolj resno razložila.

Sta se v vlogi romantičnih ljubimcev znašla prvič?

Za videospot sta posnela tudi nekaj vročih kadrov, a oba poudarjata, da to sploh ni romantičen del. Sta se v vlogi romantičnih ljubimcev znašla prvič? "Sam se se že poljubljal na odru, nisem pa še operiral s takšno kapaciteto strasti. Vmes so klicali njeni otroci in bil sem malo živčen," je priznal Klemen. "Glede na to, da se s Klemenom zasebno zelo dobro razumeva, me ta del ni skrbel," pa je strasti nekoliko umirila Martina, a jo je njen radijski kolega hitro dopolnil. "No, njen mož je bil na snemanju in je na koncu rekel, da sva bila premalo strastna in da sva se premalo dotikala," je povedal v smehu.

Ker se radijca zdelo dobro poznata, predvsem pa se zelo dobro razumeta, je bilo na snemanju tudi precej smeha. "Klemen je zelo faca, zelo sproščen, nasmejan, kar pri njem obožujemo. Ko pa pride do resnih stvari, dela, je pa zelo profesionalen. Na začetku sva se smejala, sploh, ko sva drug drugega gledala zaljubljeno in operirala s pogledi. Potem pa sva ugotovila, da tako ne bomo prišli daleč, sva se zresnila," je nekaj skrivnosti iz snemanja videospota zaupala Martina. "Itak, da sem bil resen, če je bil mož ves čas zraven," pa se je spet pošalil Klemen in dodal: "Če imaš polno posteljo ljudi, so stvari kar resne."

Do ideje za skupno pesem je prišlo povsem spontano.