Klemen Klemen praznoval 20 let albuma 'Trnow stajl'

Pod krošnjami v Tobačni se je iz karantene na odre z bendom Dubzilla in s spremljevalno ekipo vrnil Klemen Klemen, ki letos praznuje 20. obletnico ikoničnega albuma Trnow stajl.Po tem, ko je na enakem prizorišču lani dan mladosti in 25. obletnico Leve scene praznovalAli En, so se letos poklonili še drugemu ključnemu albumu domače hip-hop scene, s katerim je ta dokončno prišla v srednji tok slovenske popularne glasbe. Letos namreč mineva 20 let od izida Trnow stajla, prvenca Klemna Klemna, ki je leto 2000 zaznamoval s hiti, kot so Keš pičke, Still love her in Baraba.