Klemen Klemen: Vi ste moja droga!

Ko Križanke napolni Klemen Klemen s svojo "mafijo s Trnowga", potem je bilo pač treba biti zraven. Še sploh, če je šlo za okroglo 20-letno obletnico (in dveh za počez) njegovega albuma Trnow stajl. Največji domači rap koncert do zdaj? Brez dvoma.

"Že cew živlejne vas poslušam jaz; in zdej poslušte me vi in si na to musko razgibite kosti. Vidte, da sploh ni težko, na moj koncert bo pouhn starčkov pršlo," je v pesmi Za vse tiste pred dobrimi dvajsetimi leti zapisal zdaj 47-letni Klemen Klemen. In nekako tako s(m)o se počutili "vsi tisti", ki smo njegova generacija ali še celo starejši, četudi je dejstvo, da so prelomni domači rap album Trnow stajl zagotovo posvojile tudi številne mlajše generacije privržencev enega najboljših pripovedovalcev zgodb na domači rap sceni ter lastnika "pasje hudega" glasu, enega najboljših, kar jih pozna scena gostobesednih klepačev rim.

icon-expand Klemen Klemen je v velikem slogu v Križankah obeležil 22-letnico prvenca Trnow stajl. FOTO: Miro Majcen

Križanke so bile tudi zaradi bližine njegovega rodnega Trnovega kot nalašč za obeležitev 22-letnice albuma in vse, kar je kdor koli lahko pričakoval na tak večer, se je uresničilo. Še več. Ves pomp okoli največjega domačega rap koncerta do zdaj je bil več kot upravičen, s "prepartyji" in "afterji" vred. Enako resno pa so ta večer vzeli tudi glavni protagonisti. Medtem ko se je znameniti Plečnikov avditorij lepo polnil, je oder in občinstvo najprej jel ogrevati veteran domačega "gangsta" rapa Doša, ki je z lahkoto in z odliko opravil svoje delo. Najbrž bo tudi zanj v poseben spomin trenutek, ko je nastopil pred praktično polnimi Križankami, ki so pozdravile nekaj njegovih najbolj prepoznavnih hitov z znamenitim Fuknte sredince v zrk vred.

icon-expand Občinstvo je pred osrednjim koncertom ogreval rap veteran Doša. FOTO: Miro Majcen

Ozračje je bilo ravno prav razgreto, ko so nekaj čez 21. uro na oder zakorakali povsem v belo napravljeni člani skupine Prismojeni profesorji bluesa. Julijan, Miha, Zlatko in Aleš so bili v vlogi Klemnovega spremljevalnega benda, kar so, kot smo tudi sami lahko videli ob svojem obisku, dodobra zvadili na vajah, da je bil celoten repertoar povsem dodelan in brez nepredvidljivih odstopanj. Uvodno smo lahko na platnu v ozadju odra uživali v projekciji starih videoposnetkov iz Klemnovih norih let, ko ga je s prijatelji "žingal" po Trnovem, dokler ni v velikem slogu, a prav nič zvezdniško prišla na oder zvezda večera, Klemen Klemen. Brez ovinkarjenja je takoj odrapal prvo pesem z albuma, Moj svet. V njegov svet, predvsem po zaslugi njegovega "flowa", smo bili prestavljeni v trenutku, še sploh, ker je prvi pesmi takoj sledila Trnow I/The Neralić Story, na odru pa se mu je pridružil prijatelj Satan, še ena pomembna in markantna osebnost iz trnovskega univerzuma. Da še nihče ni pozabil Nataše iz Depale vasi, smo se lahko prepričali, ko so s Klemnom rapale celotne Križanke in mu navdušeno skandirale ob pesmi Still Love Her.

icon-expand Eden ključnih faktorjev za Klemnov uspeh je tudi njegov prijatelj, DJ SSF. FOTO: Miro Majcen

Za pesem Sanje je na oder povabil prijatelje, in sicer Perja, Anžeta Breskvarja in Nina Slevca, pri 20 let zapora sta na oder prišla Slana in Tone. Čeprav se je zdelo, da je večina pričujočih precej manj vajena mikrofona in odra kot Klemen, so vsi spodobno odrapali svoje dele in pokazali, da so kos tudi odru Križank. Za temačno Leta 1600 se je Klemen oblekel v črno meniško kuto s kapuco in odrapal svoj srednjeveški komad, kot se spodobi, ob pomoči mlade violinistke, četudi se je sama zvočna podoba nekoliko "razmazala". A že takoj naslednja zgodba je bila spet tipično trnovska, saj je Trnow II: Fičo Party pripoved o norih letih, ko je Klemen s prijateljem kupil starega fička in sta ga uspela že prvi dan zaleteti v vogal neke hiše. Pesem Za vse tiste je še ena močna rap zadeva, pri kateri se je proslavil novogoriški raper King, ki ga prav tako odlikuje dober "flow". PPB so se za povrhu krepko razigrali, na oder pa so prišli breakdancerji ter grafitarji iz 1107 Klana, ki so "v živo" na dve tabli naslikali logotip Trnow stajl ter Klemnov portret. Hkrati pa je bil to čas, ko so svoje "freestyle" veščine prikazali Klemnovi glesbeni prijatelji – od Doše, Koste, Skove, pa do Zlatka, Vukija Vuka, Mirka, Ballaua in še koga.

icon-expand Recycleman (nekoč Ali En) je Klemnu leta 1994 dal prvo priložnost, ko ga je povabil k pesmi V mestu nekaj dogaja na albumu Leva scena. FOTO: Miro Majcen

Sledili so trenutki, ko smo se lahko še bolj zazrli v Klemnovo preteklost, saj sta se mu za pesem V mestu nekaj dogaja na odru pridružila Recycleman (prej Ali En, Dalaj Eegol) ter (namesto Anike Horvat) Tina Marinšek (ex-Tabu). Vsem dobro poznana urbana viža je bilo Klemnovo prvo gostovanje na kakem uradno izdanem izdelku, in sicer na plošči Leva scena iz leta 1994. V podobnem slogu je sledilo nadaljevanje z Naj prjatu II, z leta 1988 izdanega albuma Kartelova teorija Pasjega Kartela, ene prvih domačih rap zasedb, ki sta jo svoj čas imela Jure Košir in Matej Jovan. Slednji se je Klemnu pridružil na odru, da sta pesem odrapala v duetu.

Seveda je bilo treba odigrati še kakšno dodatno pesem, ki ni bila s prvenca, recimo Moja lepa soseda z albuma S3P (2015), ko so na oder "uleteli" Gino Mafija, Bobi Vejn in znova King. Prismojenci kakopak obvladajo tudi "živo" igranje podlage Bajagove pesmi 20. vek, ki jo je Klemen vzorčil za pesem Baraba, kako Velik problem je lahko kajenje marihuane, pa so pokazali s pričujočo pesmijo, ko sta z velikanskim džointom po zraku mahala Satan in Slana. Po skoku v Španijo v pesmi Arena, ko je zasedbi pridružil tudi odlični trobentač Domen Gracej, je Klemen uradni del koncerta zaključil tako kot na plošči – s pesmijo Jest sm umrl, na ekranu pa smo lahko spremljali prizore iz večini dobro poznanega videospota Vena Jemeršića.

icon-expand Svoj "freestyle" je prispeval tudi novomeški borec med raperji Mirko Grozny. FOTO: Miro Majcen

Največje presenečenje večera pa je bil zagotovo Vlado Kreslin, ki je prišel z drugega konca Slovenije, naravnost na oder Križank, da je s Klemnom izvedel pesem Čas rojen za dva. Klemen si je nadel klobuk, ki mu ga je nekoč podaril Vladov oče, sicer pa je bilo čutiti spoštovanje, kot si ga izkažejo samo največji med največjimi. V svoje "alkoholne" čase nas je Klemen popeljal z vižo Šnopc, obenem pa priznal, da sta ga dve srečanji s smrtjo dodobra streznili, saj se je alkoholu popolnoma odpovedal. Za sam vrhunec skoraj dveinpolurnega rap praznika pa so poskrbeli s 6-minutno verzijo Klemnovega bojda največjega hita Keš pičke, v katerem je izvrstno do izraza prišel tudi odlični DJ SSF, ki je svoje veščine za dvema gramofonoma izkazoval večino koncerta. Kako velika uspešnica je omenjena pesem, ni treba posebej poudarjati, saj je bilo občinstvo skoraj glasnejše od raperja.

icon-expand Vlado Kreslin na koncertu Klemna Klemna FOTO: Miro Majcen

"Vi ste moja droga!" je v nekem trenutku kriknil Klemen, ki se je hkrati pošalil, naj mu občinstvo oprosti, če se je kje kaj zmotil, četudi njegova trema ni bili ravno očitna, hkrati pa priznal, da "si ni mislil, da bo toliko ljudi prišlo na njegov koncert". Zato se je zahvalil vsem in vsakemu posebej ter koncert strnil z mislijo, da je "ljubezen tista, ki svet gor drži". Kot pravi njegova pesem Ljubezen, ki jo je prihranil za zaključek. Takrat so se mu na odru zopet pridružili vsi nastopajoči, refren pa mu je spet pomagala zapeti ex-Tabu Tina. Klemen se je v znak hvaležnosti in v navalu adrenalina in sreče rokoval in veselo objemal z vsemi na odru, verjetno vesel, da je tako velik dogodek uspešno izpeljal in ga pripeljal do konca na tako visokem nivoju.

icon-expand Klemen je prvi domači raper, ki je napolnil Križanke in brez dvoma poskrbel za enega od koncertov leta. FOTO: Miro Majcen

Brez slabe vesti lahko rečemo, da tako dobrega domačega rap koncerta v Križankah doslej še nismo doživeli. Obletnica vrhunskega albuma z vrhunskim bendom in vrhunskim rimoklepačem, ki prepriča s svojo nezlagano iskrenostjo, pristnimi prigodami in hkratnim priznanjem, da ni popoln. A Klemen je vedno bil sam svoj, izviren in unikaten, hkrati pa nekdo, ki je združil najrazličnejše poslušalstvo, ki mu, očitno še debeli dve desetletji kasneje, rado prisluhne. Vmes kajpak lahko samo čakamo na 30. obletnico albuma, ko morda spet sledi kaj veličastnega. Do takrat pa, Klemen, sedi, pet!