Klemen Klemen: 25 let prvenca in 50 let legende slovenskega rapa

Legendarni slovenski raper Klemen Klemen letos obeležuje dvojno obletnico: 25 let od izida prvega albuma Trnow stajl in vstop v peto desetletje življenja. Kot pravi, pred izidom prvenca, ki je postal ena od najbolj znanih plošč rap glasbe v Sloveniji, ni razmišljal o tem, kakšen bi lahko bil komercialni uspeh albuma, vse skupaj opisuje bolj kot naključje, ki pa mu je odprlo vrata, da se je lahko predstavil širši publiki.

V času kariere je stkal številne vezi tako na odru kot pod njim. Prijateljstvo s smučarskim asom Juretom Koširjem je bilo eden ključnih odnosov pri spoznavanju ameriške rap in hip hop scene, saj mu je Košir prinašal plošče iz ZDA. Klemen zbirko opisuje kot zaklad, ki mu je obogatil znanje in razumevanje tega glasbenega žanra. Sodelovanje z Vladom Kreslinom se je zgodilo bolj po zaslugi Klemnove mame, ki je pevca poznala od prej, z Aniko Horvat pa spontano in se razvilo tudi v lepo prijateljstvo.