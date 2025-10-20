Svetli način
POPKAST

Klemen Klemen: 25 let prvenca in 50 let legende slovenskega rapa

Ljubljana, 20. 10. 2025 07.00

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
Klavdija Zver
Komentarji
2

Brez Klemna Klemna bi bila današnja slovenska glasbena krajina najverjetneje veliko bolj pusta. Pred 25 leti je izdal prvenec z naslovom Trnow stajl in z njim razburkal sceno. Rap je nenadoma postavil v glasbeno središče, s svojim barvitim jezikom in odkritosrčnostjo pa navdušil mladino. Če je takrat živel burno življenje, je kot abrahamovec veliko bolj umirjen, na kar je vplivala tudi težka zdravstvena izkušnja.

Legendarni slovenski raper Klemen Klemen letos obeležuje dvojno obletnico: 25 let od izida prvega albuma Trnow stajl in vstop v peto desetletje življenja. Kot pravi, pred izidom prvenca, ki je postal ena od najbolj znanih plošč rap glasbe v Sloveniji, ni razmišljal o tem, kakšen bi lahko bil komercialni uspeh albuma, vse skupaj opisuje bolj kot naključje, ki pa mu je odprlo vrata, da se je lahko predstavil širši publiki.

V času kariere je stkal številne vezi tako na odru kot pod njim. Prijateljstvo s smučarskim asom Juretom Koširjem je bilo eden ključnih odnosov pri spoznavanju ameriške rap in hip hop scene, saj mu je Košir prinašal plošče iz ZDA. Klemen zbirko opisuje kot zaklad, ki mu je obogatil znanje in razumevanje tega glasbenega žanra. Sodelovanje z Vladom Kreslinom se je zgodilo bolj po zaslugi Klemnove mame, ki je pevca poznala od prej, z Aniko Horvat pa spontano in se razvilo tudi v lepo prijateljstvo. 

"Še danes živim v Trnovem," pravi Klemen, ki je po domačem okrožju tudi poimenoval prvenec, da bi se preselil kam drugam, pa si po vseh teh letih težko predstavlja. Nenazadnje je Trnovo njegov dom že 50 let, ki jih opisuje kot 'nora, razburljiva in pretresljiva', pa tudi 'vesela in radoživa'. V zadnjih letih sta ga pred prelomnico postavila srčni infarkt in koma, zaradi katerih je bil primoran spremeniti način življenja. Ta je sedaj bolj umirjen, njegov fokus pa je na domu.

O tem, kako je praznoval abrahama in kaj pripravlja za oboževalce, pa v POPKASTU.

klemen klemen raper trnow stajl album abraham glasba obletnica
KOMENTARJI (2)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Uporabnik-1442225
20. 10. 2025 08.20
Krulež
ODGOVORI
0 0
nelika123
20. 10. 2025 08.12
-1
Ah to je en nadutež.sebi si dela neko brezvezno reklamo za brezvezno musko
ODGOVORI
0 1
ISSN 1581-3711
