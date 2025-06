Klemen na 40. rojstni dan izdal prvo ploščo: To je darilo meni, Mojci in poslušalcem

Klemen Slakonja se po uspešni igralski karieri odločno podaja tudi v glasbeno. Po nastopu na tekmovanju za Pesem Evrovizije je na svoj 40. rojstni dan izdal svoj prvi studijski album Golden Hour. Kot je dejal, je album darilo sebi, Mojci in poslušalcem. "40 let sem potreboval, da sem izdal svoj prvi album. Upam, da ne bom potreboval še 40 let za naslednjega," je povedal Klemen.

"Moram reči, da sem skoraj toliko vznemirjenja, kot če bi rodila. Ker sem spremljala ta proces, kako se je lepo počasi vse skupaj gnetlo in sestavljalo. In sem zelo ponosna nanj," je dejala igralka Mojca Fatur. Za rojstni dan, ki ga prav tako praznuje danes, mu je kupila nov nahrbtnik. "Na Evroviziji so se vsi pritoževali, kako ima grozen nahrbtnik in ga nihče ni želel nositi," je še dodala v smehu.