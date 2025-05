Klemen Slakonja: Dali smo vse od sebe, a to ni bilo dovolj

"To realnost moramo zdaj sprejeti in iti naprej z dvignjeno glavo," je še dodal v prvem odzivu le nekaj minut po koncu dogodka in se v svojem slogu pošalil, da se počuti kot po kakšni nogometni tekmi.

Klemen Slakonja je sicer navdih za pesem How Much Time Do We Have Left, s katero se je predstavil v švicarskem Baslu, dobil, ko je njegova življenjska partnerka in igralka Mojca Fatur prejela diagnozo smrtno nevarne bolezni.

Fatur je v Basel odpotovala kot del Klemnove ekipe. Glasbenik je šele na drugi vaji razkril, da se mu med nastopom na odru tudi pridruži. Kot nastopajoča na Evroviziji je Fatur prav tako upravičena, da ji stroške poti in nastanitve v Baslu krije RTV, so za STA v torek sporočili s slovenske radiotelevizije.