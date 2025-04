Klemen Slakonja: Ko gledaš stavnice, se zdi, da gre vse v nič. Ljudi pa se pesem dotakne

Klemen Slakonja bo znameniti obrat na glavo, s katerim je prepričal slovensko občinstvo, izvedel tudi na tekmovanju za Pesem Evrovizije v Baslu. Njegova pričakovanja so sicer 'visoko leteča', zato načrtuje biti na Evroviziji 'bolj v trenutku'. "Včasih imaš občutek, sploh ko gledaš stavnice, da gre vse skupaj v nič. Potem pa ljudje pridejo do tebe in ti povejo svoje življenjske izkušnje ter ti zaupajo, kako zelo se jih ta pesem dotakne," je dejal.

Letošnji slovenski predstavnik na tekmovanju za Pesem Evrovizije Klemen Slakonja se prihodnji petek (2. maja) odpravlja v švicarski Basel, kjer bo s skladbo How much time do we have left Sloveniji skušal pripeti tretji zaporedni finale. "Dolga pot je za mano. Priprave so se začele dva meseca pred Emo, ko sem se poigraval z mislijo, da bi odšel na Evrovizijo. Potem smo z ekipo posneli – z mojim lastnim vložkom – video evrovizijskih zmagovalcev. Kar malo bedno bi vse skupaj izpadlo, če ne bi zmagal," je Klemen dejal v šali.

Klemen Slakonja pred odhodom v Švico FOTO: 24 UR icon-expand

Kot je potrdil, bo tudi v Švici izvedel obrat na glavo. "Po enem mesecu je ta občutek obračanja na glavo kar malo izpuhtel. Začelo se mi je vrteti. Pred Emo smo to na dnevni bazi ponavljali. Takrat sem se začel spraševati, ali bi se moral vsak dan obrniti na glavo. In to zdaj počnem. Vsak dan počnem stojo ob steni," je dejal. Da se je odločil za prijavo na Emo, je kriva predvsem njegova zaročenka Mojca Fatur. Ko je prvič slišala skladbo, s katero bo nastopil v Švici, mu je namreč dejala, da mora na Evrovizijo. "Sam je rekel, da mu ogromno pomeni, da grem zraven, da ima občutek dodatne opore," je dejala Mojca.

"Ko so ljudje peli mojo pesem, so mi šle kocine pokonci"

Za Klemenom so sicer že nastopi na predevrovizijskih koncertih v Amsterdamu, Londonu in Madridu. Kot je dejal, so bili ti nastopi in druženja 'dobrodošla izkušnja'. "Gre za zelo pestro in zanimivo druščino. Druga stvar pa je, da se srečaš z oboževalci Evrovizije," je dejal. Ko so ljudje peli njegovo pesem, so mu šle po njegovih besedah 'kocine pokonci'.

Klemenova pričakovanja so sicer 'visoko leteča', zato na Evroviziji načrtuje biti'bolj v trenutku'. "Včasih imaš občutek, sploh ko gledaš stavnice, da gre vse skupaj v nič. Potem pa ljudje pridejo do tebe in ti povejo svoje življenjske izkušnje ter ti zaupajo, kako zelo se jih ta pesem dotakne," je dejal. In kaj Mojca želi Klemenu? "Jaz si želim predvsem, da bi res užival, da ne bi imel prevelikih pričakovanj in se gnal preko meje. Da bi se zavedal, da je to enkratna življenjska izkušnja."