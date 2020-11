Klemen Slakonja s prvo avtorsko pesmijo v angleščini

Igralec, pevec in imitator Klemen Slakonja se je preobrazil že v več kot 100 likov. Bil je Putin, Trump, Melania in celo Angela Merkel. V letu, v katerem vsi nosimo maske, se je odločil, da bo svoje odvrgel in se predstavil v vlogi samega sebe (z zaščitno masko seveda) ter v svet poslal svoj božični EP album in avtorsko pesem ''Under My Xmas Tree''.

icon-expand Klemen Slakonja je snel svoje maske in se tokrat predstavlja v vlogi samega sebe. FOTO: Miro Majcen

Klemnov prvi EP (plošča, na kateri je običajno zbranih štiri do šest skladb, op.a.) prinaša božične klasike v novi preobleki in Klemnovo avtorsko pesem Under My Xmas Tree. Na izdaji lahko v izvedbi vrhunskih glasbenikov (Igor Leonardi – kitara, Nejc Škofic - klavir, Janez Gabrič - bobni, Tadej Kampl - bas, Lazaro Zumeta – tolkala, violina in Tomaž Gajšt – trobenta) slišimo še pesmi Deck The Halls , The Christmas Song , Rudolph The Red-Nosed Reindeer, Stille Nacht / Silent NightinWe Wish You A Merry Christmas.

icon-expand Klemen Slakonja je izdal pet božičnih klasik in eno avtorsko pesem. FOTO: Universal Music Slovenia

"Že nekaj časa je bila moja želja, da bi naredil album z božičnimi klasikami, ampak nekako sem si predstavljal, da se bo to zgodilo nekoč v daljni prihodnosti. Rekel sem si, da če nam česa korona letos ne more vzeti, je to božič. S priznanim jazz kitaristom Igorjem Leonardijem sva poleti, sredi največje vročine, začela preigravati božične klasike in zazdelo se nama je, da nastajajo zanimivi aranžmaji. In celo avtorska pesem. Božične pesmi si tako letos prepevam že vse od poletja. Najboljša stvar pri tem pa je, da imam že od takrat občutek, da bo tega leta vsak čas konec," je povedal ob izidu EP-ja. O tem, kako je dobil idejo za pesem in zakaj je le-ta v angleščini, pa izjemni slovenski imitator pojasni: "V teh časih se moramo odreči marsičemu. Zato je prišlo do ideje o avtorski pesmi, ki govori o tem, da bi si pod jelko zaželel svojo ljubezen. Lotil sem se je torej kot ljubezensko pesem z božično tematiko in kančkom humorja. Stremel sem k temu, da bi nastala tipična in hkrati netipična božična pesem. Besedilo se je nekako naravno porodilo v angleščini - I can’t wait until I get you under my Xmas tree. Težko bi namreč pel: 'Komaj čakam, da te dobim pod svojo jelko.' Sploh ker je beseda 'Jelko' v letu 2020 rezervirana za nekoga drugega."

Klemen si je že od malih nog želel postati pevec, zdaj pa se je odločil, da je pravi čas, da sledi svojim sanjam. Povezal se je z glasbeno založbo Universal Music, od katere si obeta zanimivo sodelovanje ter že kuje načrte za svojo glasbeno prihodnost: "Under My Xmas Tree bo moj prvi EP z avtorsko pesmijo in božičnimi klasikami malo drugače, naslednje leto pa ga bom nadgradil v album. Vmes pa že tudi pripravljam material za svoj prvi samostojni album." Klemen Slakonja je že kot otrok veliko pel, prve resnejše izkušnje z nastopanjem pa si je v najstniških letih začel nabirati s petjem v zboru. Kot 22-letnik je debitiral s parodijami slovenskih pevcev v oddaji Hri-bar. Kasneje je za svoje lastne oddaje in nato svoj YouTube kanal začel ustvarjati imitacije svetovno znanih osebnosti z avtorsko glasbo in avtorskimi videospoti ter si na svojem YouTube kanalu pridobil več kot 200 tisoč naročnikov in skoraj 90 milijonov ogledov. Po hitro razprodani Gallusovi dvorani Cankarjevega doma z Big Bandom RTV Slovenija, je dobil potrditev, da je sledenje svojim glasbenim sanjam vsekakor prava pot.