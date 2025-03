Klemen Slakonja v prvem polfinalu kot tretji na oder, kaj pravijo stavnice?

Še točno 50 dni nas loči do velikega evrovizijskega finala. Pa bo tam tudi Slovenija? To bomo izvedeli 13. maja, ko bo Klemen Slakonja v prvem polfinalu nastopil pod zaporedno številko tri in Evropo skušal prepričati s čustveno balado z naslovom How Much Time Do We Have Left. In kaj točno 50 dni pred velikim evrovizijskim festivalom napovedujejo stavnice?