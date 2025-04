Klemen Slakonja začel s predevrovizijskimi koncerti po Evropi

Evrovizijski oboževalci so pričeli odštevati dni do začetka Evrovizije. V nizozemski prestolnici se je pretekli konec tedna odvil prvi od številnih predevrovizijskih dogodkov, na katerem je nastopila velika večina letošnjih evrovizijskih predstavnikov. Med njimi je bil tudi Klemen Slakonja, ki bo letos barve Slovenije zastopal s čustveno balado How Much Time Do We Have Left.