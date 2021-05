Klinar: Svobodo si bomo izbojevali, če ne drugače, tudi na ulicah

Slo Band Aid pod vodstvom Aleša Klinarja je poskrbel za neuradno glasbeno podlago praznovanja 30-letnice Slovenije, nas spomnil na čas, ko so nas povezovali enotnost, solidarnost, optimizem in občutek svobode. Oglejte si videospot nove različice pesmi Samo milijon nas je in si preberite, kaj so nam zaupali nekateri protagonisti.

icon-expand "Lahko smo ponosni, da smo Slovenci, tisti ta pravi, upam, da bomo čimprej doživeli svojo svobodo ali si jo izbojevali, če ne drugače, tudi na ulicah." FOTO: Arhiv izvajalca

Aleš Klinar je s skoraj stotimi glasbenimi prijatelji Sloveniji ob 30. rojstnem dnevu pripravil osveženi različici dveh zimzelenčkov, ki slavita svobodo ter enotnost in ob katerih se je rojevala naša država. Pred nami je nova izvedba pesmi Samo milijon nas je, ki je prvotno izšla leta 1988 na albumu Za domovino z Agropopom naprejin postala neuradna himna slovenske osamosvojitve, druga pa je Svobodno sonce, ki jo je Slovenski Band Aid izvedel leta 1991 in je konec tistega leta izšla na kaseti. Na dan mladosti pa ji bo sledila še pesem Svobodno sonce 2021, pri kateri je sodelovalo kar 67 glasbenikov in pevcev. Prvi del projekta Slo Band Aid tako sestavljajo: Aleš Klinar (Agropop, Rock Partyzani), Jure Doles in Sergej Škofljanec (Requiem, San Di Ego), Vlado Poredoš (Orlek), Urška Majdič (BBP, UMA), Raiven, Simon Vadnjal (CoverLover), Bor Zuljan, Cveto Polak in Matjaž Jelen (Šank Rock), Matjaž Zupan (California, MZ Hektor), Manca Trampuš (Koala Voice), Mare Novak in Karmen Klinc (Rock Partyzani), Trkaj, Rok Ahavčevčič (Lumberjack) inRenata Mohorič (I.C.E.). "Obe skladbi sta preživeli test časa in danes sodita v železni repertoar slovenske glasbe ter širše (pop)kulture. Bili sta 'soundtrack' slovenskega osamosvajanja in ljudje ju povezujejo s pozitivnimi vrednotami. Živimo v času, ko so svoboda in pridobitve demokratične družbe spet na preizkušnji, zato smo želeli Slovence spomniti na to, kaj lahko dosežemo, če smo enotni, strpni, solidarni in raje iščemo tisto, kar nas povezuje, kot stvari, ki nas razdvajajo. Novo verzijo pesmi Samo milijon nas je sem si zamislil kot energično budnico, rock komad, ki bo predramil in premaknil Slovence. V studiu mi je pomagal Miha Gorše, v aranžmaju pa izstopa Trkajev rap četrte kitice Prešernove Zdravljice: 'Edinost, sreča, sprava, k nam naj nazaj se vrnejo; otrók, kar ima Slava, vsi naj si v róke sežejo, de oblast in z njo čast, ko préd, spet naša boste last!' Naj poudarim, da tega projekta nismo posneli po naročilu kogarkoli, ampak je naše darilo sodržavljanom ob jubileju Slovenije," je povedal idejni oče, pobudnik in vodja projekta, Aleš Klinar.

icon-expand Prisluhnite novi različici in si oglejte videospot za kultno skladbo Samo milijon nas je, hkrati pa preberite, kaj so nam zaupali Klinči in še nekateri sodelujoči akterji. FOTO: Arhiv izvajalca

Po kakšnem ključu ste izbrali sodelujoče za novo različico pesmiSamo milijon nas je? Klinar: Sodelujejo stari in novi glasbeni prijatelji in vsi tisti, ki so počaščeni in veseli, da so zraven pri tako legendarni pesmi. Zraven je tudi nekaj mlade generacije, da nismo samo "stare džombe", saj imajo nek poseben odnos do te pesmi, ki so jim jo vrteli že njihovi starši. Od Raiven, Renate Mohorič, Mance Trampuš, Karmen Klinc do Simona Vadnjala. Trideset let je primerna obletnica dveh kultnih pesmi,Samo milijonnas jeza bujenje narodne zavesti,Svobodno sonceza tiste, ki hlepijo po svobodi. Računate, da bodo ljudje prisluhnili, razumeli sporočilo, tudi zdaj, ko so drugačni časi? Klinar:Mislim, da zdaj morda ni tolikšne potrebe po nacionalni identiteti, ali pa tudi v kombinaciji s svobodo razmišljanja, gibanja. Glavno sporočilo Svobodnega sonca je, da vsi hlepimo po svobodi, ki smo jo včasih poznali, tudi svobodi izražanja. Samo milijon nas pa bo lahko utrdil identiteto, s katero Slovenci radi pometamo, češ da sama osamosvojitev ni bila nič posebnega. A kljub temu, da smo majhen narod, smo že toliko časa v svoji državi in menim, da je to vseeno nekaj lepega. Zbirali naj bi za tiste, ki so pomoči potrebni, pa niste prav glasbeniki tisti, ki ste v teh časih najbolj prikrajšani (ni koncertov, nastopov), kdo pa bo pomagal vam? Klinar:Vseeno smo se odločili, da bomo izdali zgoščenko in dali za tiste, ki pomoč v tem trenutku najbolj potrebujejo. Glasbeniki pa smo široke duše in si pač pomagamo med seboj, če nam že drugi nočejo.

Zakaj ste se odločili in kaj vam pomeni, da ste zraven pri tem projektu? Vlado Poredoš:S Klinčijem smo sopotniki, njegova kariera je sicer nekaj let daljša kot naša, a sem se z veseljem odzval povabilu. Raiven: Za sodelovanje sem se odločila, ker se takega žanra še nisem lotila in ker so sodelujoči dobri vokalisti. Renata Mohorič: Glede na to, da se malo vidimo z glasbenimi kolegi in da vse skupaj stoji, je bila to zanimiva stvar, da se spet vidimo, lepo je biti del takega projekta, za dober namen in da se hkrati spomnimo, kaj se je dogajalo pred tridesetimi leti. Trkaj:Agropop so mi bili kot otroku všeč, tudi pesem Samo milijon nas je, všeč mi je, ker so v refrenu "dobri ljudje", obenem pa je tudi katarska veroizpoved, ker so sebe imenovali "dobri ljudje". Klinarja spoštujem z vsemi zgodbami, saj ima v sebi "art", v osnovi je roker, malce panksa, Agropop je dobil komercialen vajb, a nič zato. Hkrati pa je fino, da se spet malce podružimo, da nismo samo pred kvadratastimi škatlami in zasloni, čemur pravimo druženje. Ki pa je v živo precej boljše. Imamo dandanes premalo narodno zavednih pesmi, ki bi krepile duha in poudarjale pomen svobode? Poredoš:Mi imamo pesem Kranjski Janez, kaj so naši dedje skozi stoletja hoteli biti, imeti svojo državo, tako da smo nekaj v tej smeri naredili. Raiven:Če iskreno povem, o tem še nisem nikoli razmišljala. Sama imam po navadi bolj osebnoizpovedna besedila in se take tematike niti ne bi upala lotiti. Mi je pa vsekakor všeč. Renata: Skladbe obstajajo, a ne pridejo nujno med ljudi, tako kot včasih. Zdaj ne pridejo več tako na pladnju do poslušalstva kot včasih, ko so ljudje poslušali, kar se je vrtelo. Zdaj pa vsak "izpraska" svoje, če jih seveda najde, ne sliši pa tega npr. na radiu. Dobre glasbe je dovolj, bolj je težava v lansiranju teh pesmi med ljudi. Trkaj: Nekaj pesmi je, npr. Dravle Records so izdali Brez kulture, sicer pa bi lahko bilo več povezovalnega elementa, ki ga po mojem primanjkuje. Ljudje bi se morali povezati, skupaj smo lahko močnejši, smo ljudstvo, imamo oblast in to je to.

icon-expand Na (nekdanji) dan mladosti, 25. maja, prihaja še nova različica Svobodnega sonca. FOTO: Arhiv izvajalca

Zbirali naj bi tudi denar, kdo pa (če) pomaga vam, ki ste najbolj prikrajšani v teh časih? Poredoš:Glasbeniki smo se vedno z veseljem odzvali na povabila in na vse mogoče dobrodelne zadeve, zdaj pa, ko mi potrebujemo pomoč, pa ni nikjer nikogar. Raiven: Sama imam to srečo, da imam diplomo iz solo petja in končujem magisterij, kar mi daje večje možnosti in večjo kredibilnost kot glasbenici, kar pa pomeni, da se lahko v tem času več posvečam pedagoškem vidiku glasbe in klasični glasbi na splošno. Tako zaenkrat še nisem v takšni krizi kot ostali glasbeni kolegi, ki so bili vedno le v pop vodah. Seveda pa upam, da bo tega cirkusa kmalu konec in bom lahko spet nastopala tudi na pop odrih. Renata:Dobro vprašanje. Večinoma si moramo pomagati kar sami, vsak se znajde po svoje, prek spleta, marsikdo od nas pa poseže tudi po drugih področjih, da si pomaga, saj nam vsem manjka tisto, kar imamo najraje – koncerti in nastopi. Trkaj: Sami. Sam svoj "roadie", sam svoj mojster, sam svoj glasbenik. Sicer pa sem tudi v Koaliciji za glasbenike, da bi se pomagalo predvsem posameznikom, ki so morali zapreti svoje s. p.-je, saj je dejstvo, da so tisti, ki se ukvarjajo zgolj z glasbo, v precej velikih škripcih.