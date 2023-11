Klinarjevih 60 let na 40 let karierne podlage

Kot marsikdo ve (ali pač ne), je Klinar glasbeno pot začel v zasedbi Martin Krpan , s katero je posnel tri albume, in sicer Bonbonjera, Martin Krpan 2 in Od višine se zvrti. Prav slednji iz leta 1987 je bila njihova najbolj uspešna plošča, ko se jim je pridružil tudi Vlado Kreslin in so imeli uspešnice Od višine se zvrti, Še je čas, Je v Šiški še kaj odprtega? in druge. Klinar je sicer hkrati že deloval v zasedbi Agropop , ki je leta 1985 izdala prvenec Melodije polja in sonca, hkrati pa je neverjetna popularnost mestnih dečkov in krepke deklice Šerbi, ki so se norčevali iz kmetov in predvsem kmetavzarjev poskrbela za to, da se je Klinar naslednje desetletje in pol posvetil predvsem Agropopu. Zatem pa je v novem tisočletju zbral ekipo Rock Partyzanov, s katero do danes ohranja koncept zabavnega rockanja s poudarkom na dobrem žuru in živem koncertiranju.

Klinči, kot nekaj desetletij ljubkovalno kličejo Aleša Klinarja , je tokratni spektakel pripravil v imenu svoje 60-letnice, ki se je pravzaprav zgodila s petka na soboto, ko je dopolnil okroglih šestdeset. A to še ni vse, saj je hkrati obeležil dve desetletji delovanja Rock Partyzanov , na 40 let podlage svojega bogatega in plodovitega glasbenega ustvarjanja.

Tokratni večer je tematsko strnil v štiri sklope. Prva je bila "runda Krpan", ko je bila na odru All Stars Band zasedba, s poudarkom na Rock Partyzanih, ter Maticem Ajdičem na kitari in Juretom Dolesom na bobnih (oba iz San Di Ego). Kot se spodobi, so začeli kar z Zdravljico, slovensko himno, a v rock izvedbi, kot jo je nekoč posnela tudi zasedba Lačni Franz s številnimi domačimi glasbeniki. Kar tri pesmi Krpanov (Sovražnik ne spi, To ni političen song in Je v Šiški še kaj odrtega?) so nas spomnile na konec 80. let prejšnjega stoletja, večina občinstva v nabito polni Cvetličarni, ki je bila tokrat starostno povečini 40+, pa je pokazala, da zna besedila še vedno na pamet in da so nekatere pesmi enostavno brezčasne. Manjkal je samo še Kreslin na vokalu, ki pa ga tokrat ni bilo, saj je zaposlen s pripravo na svojo 70-letnico.

Drugi del je Klinar poimenoval "runda babe", ko se je na odru pridružila njegova lepša polovica Anja Rupel in so družno vžgali Kako bih volio da si tu njene kultne sintpop zasedbe Videosex izpred štiridesetih let. 57-letna pevka dejansko dokazuje, kako so skoraj šestdeseta nova trideseta, saj sta njen glas in stas še vedno taka, kot ju imamo v spominu. Anja je nedavno izdala tudi novo pesem in videospot Srce že ve, kmalu pa napoveduje tudi samostojni koncert, ki ga bo imela 8. decembra v Ljubljani.