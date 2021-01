Kljub odpovedi Glastonburyja organizatorji festivalov še optimistični

Odpoved britanskega festivala Glastonbury drugo leto zapored je zasejala dvom v poletno sezono glasbe v živo. Toda organizatorji pravijo, da so še vedno optimistični, še posebej, če jim bo na pomoč priskočila vlada. Preostali poletni dogodki so še vedno predvideni, nekateri naj bi se zgodili še pred načrtovanim datumom Glastonburyja, piše Guardian.

Po pisanju časnika se britanska glasbena scena z nemirom ozira v poletne mesece, potem ko je odpoved festivala Glastonbury v tem tednu zasejala dvom v uspešnost festivalske sezone. Kljub temu še niso odpovedali ostalih festivalov, kot staSlam Dunk, ki naj bi v Leeds in Hatfield v poznem maju pripeljal pop punk glasbo, in The Isle of Wight, načrtovan za obdobje od 17. do 20. junija. Organizatorji zadnjega so sicer povedali le, da priprave v zakulisju potekajo. Prav tako odpovedi Glastonburyja niso komentirali v organizaciji Festival Republic, ki vodi največji britanski rock festivalDownload. Ta naj bi od 4. junija gostil 80 tisoč ljudi. Organizacija stoji tudi za festivalom Wireless, načrtovanem od 2. do 4. julija, ter festivaloma Reading in Leeds v avgustovskem koncu tedna.

Odpoved festivala Glastonbury je zasejala dvom v uspešnost festivalske sezone.

Geoff Ellis, direktor festivala Trnsmt, ki kot ena največjih prireditev na Škotskem želi med 9. in 11. julijem privabiti do 50 tisoč obiskovalcev dnevno v Glasgow za nastopeLewisa Capaldija, Liama Gallagherja in drugih, pa je povedal: "Za priprave potrebujemo več dni kot mesecev."Ob primerjavi svojega dogodka z Glastonburyjem je dejal:"Žalostno je videti, da se takšen steber festivalske scene odpove, to bo močno vplivalo na širšo dobavno verigo industrije dogodkov. Vsi drugi festivali so sicer zelo drugačnega obsega." Večina mlade publike, ki se udeleži Slam Dunka, ne bo pravočasno cepljena, njegov direktor Ben Ray pa upa, da bo cepljenih dovolj drugih ljudi po vsej Veliki Britaniji, da bodo dogodki izvedljivi. Trdi namreč, da bo vlada ustavila socialno distanciranje, preden bo cepljeno celotno prebivalstvo Združenega kraljestva, ne more pa biti prepričan, kdaj se bo to zgodilo.

Zaradi pandemije so tovrstni festivalski prizori zgolj spomin.

Če bodo festivali odpovedani, bo to pomenilo še eno leto brez prihodkov v panogi, kjer so stopnje dobička že zdaj nizke. Vladni sklad za obnovo kulture (CRF) je leta 2020 podpiral festivale, vendar zavarovalnice ne krijejo odpovedi zaradi pandemije. To je spodbudilo klice organizatorjev, naj jih vlada odobri in jim omogoči nadaljevanje priprav. Sekretar za kulturo Oliver Dowden je v tem tednu povedal, da še naprej pomagajo umetnosti pri okrevanju, vključno s težavami pri pridobivanju zavarovanja. S tem je po pisanju Guardiana namignil na možen preobrat, potem ko je ministrica za kulturo Caroline Dinenage v začetku meseca zavrnila zamisel o zavarovanju s podporo vlade. Da je festival Glastonbury drugo leto zapored odpovedan zaradi koronavirusa, sta v tem tednu na Twitterju sporočila organizatorja Michael in Emily Eavis. Lani bi festival beležil jubilejno, 50. izdajo.