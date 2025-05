Kljub pozivom k izključitvi Izrael vse do finala Evrovizije

V švicarskem Baslu so izbrali še zadnjih 10 pesmi, ki so se uvrstile v finale Evrovizije. Šestnajsterici so se pridružili predstavniki Litve, Izraela, Armenije, Danske, Avstrije, Luksemburga, Finske, Latvije, Malte in Grčije. Kljub glasnim pozivom k izključitvi Izraela zaradi vojne v Gazi, se bo za zmago na evrovizijskem odru vseeno znova potegovala predstavnica Izraela.

Za mesto v finalu so se sicer potegovali predstavniki Avstralije, Črne gore, Irske, Latvije, Armenije, Avstrije, Grčije, Litve, Malte, Gruzije, Danske, Češke, Luksemburga, Izraela, Srbije in Finske. Tudi drugi polfinalni večer sta povezovali komičarka in televizijska voditeljica Hazel Brugger ter pevka in voditeljica Sandra Studer, ki je Švico na Evroviziji zastopala leta 1991.

Tudi v drugem polfinalnem večeru so nastopili tudi trije predstavniki t. i. velikih petih držav, in sicer zasedba Remember Monday iz Združenega kraljestva, francoska predstavnica Louane in nemški duet Abor & Tynna.

Stavnice so med tistimi, ki so zapeli v drugem polfinalu, uvrstitev v finale napovedovale izraelski predstavnici Yuval Rafael, avstrijskemu predstavniku J. J.-ju in finski pevki Eriki Vikman.

Pred začetkom drugega polfinala pred dvorano nekaj protestnikov

Še preden so v dvorano vstopili prvi poslušalci, se je pred njo zbralo nekaj propalestinskih protestnikov, pa tudi nekaj podpornikov izraelske predstavnice Yuval Rafael, ki je pred dnevi za BBC dejala, da se je že med vajami pripravljala z zvoki izžvižgavanja v ozadju, ti pa so njen nastop pospremili že na generalki. Kot je še povedala za BBC, se je ves čas zavedala, da se mnogi z njenim nastopom ne strinjajo in ne odobravajo sodelovanja Izraela na letošnji Evroviziji, a se je sama ves čas skušala osredotočiti na glasbo.

Slovenije letos v finalu ne bo

V prvem polfinalnem večeru so si vstopnico za nastop v finalu priborili predstavniki Norveške, Albanije, Švedske, Islandije, Nizozemske, Poljske, San Marina, Estonije, Portugalske in Ukrajine. V finale so neposredno uvrščeni predstavniki t. i. velikih pet držav - Italije, Španije, Nemčije, Združenega kraljestva in Francije - ter gostiteljica Švica.