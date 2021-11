KLON: Moramo se zbuditi iz hibernacije, ki jo imenujemo življenje

Celjska rock skupina KLON že od samega začetka piše nova, aktualna ter drzna besedila in tega pravila se je držala tudi pri najnovejši skladbi 'Tvoja igra, tvoj moment!', s katero popisuje našo staro (novo) normalnost. Fantje z udarnim ritmom opozarjajo, da je treba ponastaviti in na novo sestaviti naše vrednostne sisteme, spremeniti naše (preveč pasivno) obnašanje in se zbuditi iz hibernacije, ki jo imenujemo življenje.

Rokerji iz Celja so pred kratkim izdali novo skladbo z naslovom Tvoja igra, tvoj moment!, ki ima za poslušalce prav posebno sporočilo. "Vrtimo se v krogu," pravijo fantje, ki z udarnim ritmom naslavljajo pasivnost slehernika in ga hkrati budijo iz sedanje normalnosti. Za tekst je poskrbel Gregor Videc, pri glasbi pa so mu na pomoč priskočili še Goran Koražija, Urban Krč, Luka Vinko.

icon-expand Skupina Klon deluje od leta 2019, epidemija pa ji je pomagala pri navdihu za glasbeno ustvarjanje. FOTO: Rok Šuster

"Pasivnost, ignoranca, slepo sledenje lažnim idolom, pranje možganov, potvarjanje dejstev, osebne stiske. Vrtimo se v krogu. Epidemija je vse to le še poglobila in potencirala, ustavila čas in ustvarila zanko, iz katere ne znamo ali nočemo najti izhoda," so ob izidu dejali Celjani, ki so sporočilo pesmi prikazali tudi v videospotu, v katerem so člani banda stopili v čevlje novinarjev.