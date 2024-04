Kloni napovedujejo tretji album: Žene nas naša ljubezen do glasbe

Skupina Klon je na glasbeni sceni šele štiri leta, a so celjski rockerji že dokazali, da niso muha enodnevnica. Nedavno so izdali novo pesem z naslovom Optimisti , s katero so napovedali svoj tretji album. "Še preden smo se združili v Klon, smo delovali na glasbeni sceni. Kar nas je gnalo naprej, je naš odnos do glasbe. Optimizem, želja, volja in ljubezen do glasbe, ki jo ustvarjamo. S tem v mislih je nastal najnovejši komad Optimisti, album pa napovedujemo za naslednje leto," so povedali Gregor, Urban, Goran in Luka .

Nova skladba je sicer drugačna kot njene številne predhodnice. "Ta skladba je mirnejša, mogoče tudi bolj optimistična kot marsikatera druga," so povedali fantje, ki mnogokrat opozarjajo ali s prstom kažejo na nepravilnosti naše družbe in našega obnašanja. "Optimisti je bolj osebno izpovedne narave, saj smo ravno mi ti večni optimisti, o katerih pravzaprav prepevamo," so dodali glasbeniki, ki so pravi dokaz za to, saj so vztrajali dovolj dolgo, da so dosegli vsaj del svojih želja, ambicij in ciljev. Pesem so opremili z videospotom, ki prikazuje njih, ko počno točno tisto, kar jim je najljubše. "V videospotu igramo. To je nekakšen koncertni videospot," so še zaupali fantje.