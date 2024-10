KLON: Ni nujno, da svetu vedno pokažemo tisto, kar pravzaprav smo

Vsi imamo svojo dobro in slabo plat, javno in zasebno različico sebe, uradno in alternativno zgodbo, ki jo skrivamo za svojo zunanjostjo, za svojim obrazom. KLON v skladbi in s spotom Ti in jaz opisujejo ta boj med obema stranema, med dobrim in zlim za prevlado duše, kjer pa ni zmagovalca. "Ni nujno, da svetu vedno pokažemo tisto, kar pravzaprav smo. Na zunaj smo lahko prijazni, znotraj pasji. Ali obratno. Tako pač je!" pravijo fantje.

"Inspiracija je življenje, vsakodnevni odnosi med ljudmi. So trenutki, ko smo uradni, prijazni, ustrežljivi, spet drugič alternativni, pasji, brezkompromisni. Kako in kdaj so te posamezne reakcije upravičene? To je večna dilema. Tukaj smo ranljivi, saj se kot posamezniki različno spopadamo s posledicami," o ideji in navdihu za novi singel razloži četverica.

Pesem je dobila tudi video podobo, prikazuje dvojno naravo banda, nekakšen spopad med eno in drugo različico KLONa. Kot so povedali za 24ur.com, pa v resničnem življenju velike razlike med tem, kakšni so člani skupine zasebno in kot glasbeniki, ni: "Smo to, kar smo. V skupini so odnosi večkrat sproščeni kot napeti in podobno je doma. Reakcije so čustvene. Glede na to, da se še vedno družimo, znamo umiriti naša čustva, se pogovoriti, priznati napake in najti konsenz."

Tretji album izide kmalu

Pesem Ti in jaz je drugi singel, s katerim napovedujejo novi album, s katerim bodo obeležili peto obletnico delovanja skupine, ki jo imajo leta 2025. "Izdaja naše tretje plošče je načrtovana oktobra. Tekstovno ostaja rdeča nit podobna-ravnotežje med družbeno kritičnimi besedili in preostalimi temami. Zvokovno pa se premikamo v modernejšo in tršo dobo KLONa," razkrivajo in dodajajo: "Poslušalcem in podpornikom smo dostopni. Trenutno skrivamo naslov nove plošče in nekaj novih pesmi."