KLON: Nič ni tako, kakor se zdi

Celjska rock skupina KLON že od samega začetka piše nova, aktualna ter drzna besedila, kar lahko poslušalci pričakujejo tudi od nove pesmi Nič ni tako, kakor se zdi! , za katero so posneli tudi videospot. V njem ostajajo po svoji tradiji delno nevidni – nadrealistično podobo banda so namesto njih ustvarili mlado dekle in lutke, v kolažu kadrov pa se pojavljajo tudi resnični članki banda – tudi v spotu tako ne bo vse tako, kakor se zdi.

"Z dvojnostjo kadrov tako simbolično predstavljajo preplet resničnih in lažnih informacij, skozi katere se dnevno prebijamo," so povedali Gregor, Urban, Goran in Luka.

Fantje so kot skupina KLON na glasbeni sceni že pet let in tik pred prihodom tretjega studijskega albuma. Rockerji ob tem obljubljajo: "Še bolj bo 'heavy' kot doslej." Po dveh albumih pravijo, da so glasbeno dozoreli in da si želijo ustvarjati glasbo, ki je njim pisana na kožo. In kakšna je ta glasba? "Brezkompromisno rock glasba, k bazira na izrazitih kitarskih rifih in angažiranih besedilih," menijo člani zasedbe KLON.