Klon z drugim albumom tudi o osebnih temah

Klon predstavljajo svoj drugi album z naslovom Odklon . Po skladbah z naslovom Tvoja igra, tvoj moment in Sladka mala zver , s katerima so napovedali izid novega albuma, ob izidu izpostavljajo skladbo z naslovom Nazaj . "Včasih je treba iti nazaj, da lahko greš naprej," se strinjajo celjski rokerji, ki s skladbo nostalgično gledajo v preteklost, v neke druge čase in v neke druge družbe, ki so se sčasoma razšle. "Vsi se radi spominjamo. Lepo je bilo. Ampak lepo tudi še bo."

Za skladbo so fantje posneli videospot, v katerem spremljamo zgodbo štirih prijateljev, ki se vsak zase utaplja v spominih, na koncu pa spomine pustijo za sabo in se srečajo tukaj in zdaj.

Zvočno podobo drugega albuma so ustvarili kot band. Vseh 10 skladb je nastalo v zadnjih dveh letih, njihovo dinamiko, strukturo in sporočilnost pa so razvijali skupaj. Na albumu se band ukvarja tako kot na prvencu predvsem z vsakdanom, časom, ki ga živimo, in družbo, kot je. V besedilih se dotikajo digitalizacije življenja, pretvarjanja in samovšečnosti ali pa se nostalgično vračajo v preteklost, v drugačen svet, v katerem so odraščali. Band tudi z novim albumom sporoča, da mu ni vseeno, v kakšni družbi živijo. So se pa tokrat dotaknili tudi malo bolj osebnih tem medsebojnih odnosov – tistih najbližjih, ljubezenskih in prijateljskih.