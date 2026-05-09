Glasba

KLON z novim albumom: Imamo še veliko za povedati

Ljubljana, 09. 05. 2026 13.14 pred 5 minutami 2 min branja 0

Avtor:
E.K.
KLON

Zasedba KLON je po dobrih šestih letih delovanja izdala svoj tretji studijski album z naslovom Daleč stran, na katerem glasbeniki suvereno razkrivajo svoj pravi umetniški izraz in s katerim med poslušalce prinašajo deset svežih skladb.

Zasedba KLON je izdala nov album. Člani skupine so po dobrih šestih letih na sceni bolj samozavestni kot kadarkoli prej. Če sta bila prva dva albuma (KLON 1 in ODKLON) še iskanje pravega izraza, je tretji, Daleč stran, album, na katerem so si v celoti dovolili biti to, kar so.

KLON
KLON
FOTO: Rok Šuster

Tik pred izidom albuma so predstavili singel Filozofi. S pesmijo naslavljajo vse vseznalce, pametnjakoviče, šank komentatorje in spletne anonimneže – tiste, ki neprestano pametujejo o vsem, kar vidijo in slišijo. Osnova skladbe je pop punk rock, ki ga mestoma odnese v elektroniko, vse pa je podprto tudi z 'baročnim' in zapolnjenim aranžmajem.

Spremljajoči videospot so ustvarili sami. Osrednji lik in zgodbo so pripravili in izrisali člani benda, v stripovskem slogu pa so video pripravili z uporabo umetne inteligence. Rezultat je kombinacija človeške ustvarjalnosti in strojne izvedbe, ki sledi vsevedu, filozofu – pa naj bo to politik, kavč selektor ali lokalni šank komentator. ''V naši deželi in v svetu jih je veliko, na nek način je tak vsak od nas; vedno smo radi pametni, kako in kaj bi moralo biti,'' so povedali člani zasedbe.

Na albumu Daleč stran je deset novih skladb. Produkcijsko je sicer podoben predhodniku, a je zvokovno precej drugačen. KLON so prvič nekaj skladb obogatili s klaviaturami, ki pa njihovega zvoka niso zmehčale, ampak so dodale podlage, melodije, ki jih subtilno zaznavamo v ozadju, na katerem kitara, bas in boben pripovedujejo ključne zgodbe.

KLON glasba album Filozofi Daleč stran

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

