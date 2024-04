OGLAS

Po lanskem oktobrskem 'Mrfy prazniku' v razprodanem Media Centru ljubljanske Cvetličarne so se fantje iz zasedbe MRFY izdatno sprehodili po slovenskih odrih. Od decembra ste jih lahko ujeli tako na Gorenjskem, Štajerskem kot tudi na Dolenjskem, od sredine letošnjega februarja pa so skočili še na Koroško, v Prekmurje, pa vse do Primorske, Velenja, Brežic in Novega mesta.

'Klubtura' MRFY ali tisti posladek za povrhu FOTO: Miro Majcen icon-expand

Njihov tokratni, seznamu nastopov dokaj na hitro dodani koncert v Ljubljani, ko so lepo napolnili Festivalno dvorano in prodali celo vstopnice na "VIP-balkonih", je tako ponudil dobro priložnost za ogled koncerta zasedbe, ki na svoji "klubturi" ponuja, kot so se sami izrazili v skovanki, "ZabavaHecRazfukMegaHit". "Pravzaprav že lep čas nismo imeli vaj za koncerte," nam je v smehu priznal bobnar Rok Klobučar, kar nakazuje na dejstvo, da so skupaj z Gregorjem, Lenartom in Tomažem vrhunsko uigrani, kar niti ne čudi, saj so domačo grudo prekoncertirali po dolgem in počez.

Zasedba MRFY počasi končuje "klubturo", ki so jo od decembra popeljali po vsej Sloveniji. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Igrivost skupine se, poleg vsega, kar pokažejo na odru, izraža celo pri sestavljanju seznama pesmi, kjer se radi poigrajo z naslovi, njihovo branje pa se lahko izrazi v nepričakovanem napadu krohota, v skrajnem primeru pa morda celo v valjanju po tleh, kajpak od smeha. Sproščenost, nabritost in surova energija kvarteta tako pljuska sleherno sekundo njihovega odrskega nastopa, njihove oboževalke v prvih vrstah pa prav tako ne razočarajo. Te so, poleg petja besedil, stiliziranih pričesk, ves čas tudi v neposrednem stiku s Štrasom, ki mu igranje klišeja rock zvezde oz. "bodočega idola" (prosto po njihovi pesmi Future Idols) ne dela nobenih težav.

Napolnjena ljubljanska Festivalna dvorana je pokala od energije. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Frontmanu, ki si daje duška na tak način, kot to počne Štras, ki daje občutek, da si vroče želi ljubiti s svojimi oboževalkami, čeprav mu je najbrž jasno, da se to pač (v teh časih) ne spodobi, hkrati pa mu na vse njegove namige jedo iz rok, ga grabijo vsevprek, ter mu verno ponavljajo "diamonds, blow jobs", preprosto ni para. Tudi ko steče na balkon, kjer se je zazdelo, da se bo preprosto vrgel med navdušeno občinstvo, da so ga morali držati, da tega dejansko ni storil, hkrati pa dal občutek, da je "to tisti pravi rokenrol" in da zanj ne obstaja druge možnosti, kot da gre na vsakem koncertu "all in", brez pomislekov, slabe vesti ali preračunljivosti.

Štras se je povzpel kar na dva balkona in skoraj skočil med navdušeno množico. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Štras, ki je nedavno posnel duet s Sašo Vipotnik ter videospot Težišče v sodelovanju z AKA Neomi, nam je sicer zaupal, da mu iskanje težišča ne povzroča (pre)hudih težav. "Glasba je umetnost, entertainment, preko katere izražajo tudi stvari, v katerih nisi vedno samo ti, temveč gre za alter ege, fikcijske zgodbe. Vsak dober glasbenik, umetnik, ki se zna izražati, daje te stvari iz sebe, da se ustvarjajo podobe, morda deluje čudno, a moje zasebno življenje je še vedno moje in je povsem drugačno, s katerim uravnotežim oba dela," nam je povedal pred koncertom.

Zasedba sicer počasi, pred enomesečnim majskim premorom, končuje klubsko turnejo, vmes pa se najde celo čas za novo ustvarjanje. "Vzeli smo si ga 'na easy', saj grem sem in tja tudi sam v plac, kar se mi zdi dobro za kreativo, da se rojevajo nove ideje," je še razložil.