Ko Jaden Smith pleni Stylesa, postaja Bieber

Rosé in Bruno Mars v pacifiškem paktu.

OGLAS

Jaden - Gorgeous

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Prav nič se ne zdi narobe, če Jaden (Jaden Smith, Willov sin in Willovin brat) postaja Justin Bieber 2.0. Mladi slavež to potrjuje sorazmerno skromno, če ne celo naklepno nezainteresirano. Kajti Gorgeous je luškan, lahkoten, puhast, dobrovoljno mimobežen song. Song, ki mu ni kaj očitati, izvzemši nezavedno sodelovanje pri zbiranju konkretnih dokazov o tem, kako ameriška pop industrija hlasta za angleškimi primeri dobre prakse. Par postulatov iz opusa Harryja Stylesa je zapetih in sproduciranih enako, enako! Mal' tumač enako. Ocena: 4 Nimino - 'I Only Smoke When I Drink'

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

EDM s kljukico. Pri tem, da znak ob kratici, ki še kar naprej pomeni Electronic Dance Music, nepovratno označuje odobravanje popisovalca. Komaj 18-letni londonski producent Milo Evans navdušeno meša garage, hip-hop in house ritmiko. In to počne osupljivo rahločutno. Sploh če njegov svež bouncer primerjamo z bratskim dvojcem Disclosure, ki si je v zadnjem desetletju premišljeno prilastil primat na opisano slogovno plesno formulo. Resen kandidat za zmagovalca letošnjega novoletnega žura. Zanimivo, Nimino kot svojega idola redno izpostavlja našega Gramatika. Ocena: 4,5 Jack Harlow - Hello Miss Johnson

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Saj ni bil daleč, a je še enkrat več uspel presenetiti. Raper iz Kuntuckyja Jack Harlow se naposled zateka k plitki latino-jazzy izštevanki. Vsebina raperjevega novega hita je skoraj tiktokovska ultra lahka romantika. Ritmično je pozdrav gospodični Johnson nepovratni opomin na globalni hitič Tribe, ki ga je jamajškemu frendu Basu pred šestimi leti skonstruiral raperski prvokategornik J. Cole. Harlowova jajca, pa naj bodo še tako otročja, nikoli ne razočarajo. Zakaj? Ker so zimzeleno sproščujoča in humorna. Ne komplicirat'! Ocena: 3,5 Rosé & Bruno Mars - APT.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči