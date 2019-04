Ko je slišal svoj duet z Madonno, je zajokal

60-letna Madonna ter najbolj priljubljeni in uspešni izvajalec na latino sceni ta hip 25-letni Maluma sta se spoznala na eni od glasbenih prireditev.

''Z Malumo sva se srečala na podelitvi Video Music Awards. Naslednji dan mi je poslal šopek rož s posvetilom, da mu je bilo v čast, da me je spoznal. Zelo je profesionalen, ima odlično poklicno etiko in ne zapusti studia, dokler ni vse narejeno,'' je dejala Madonna. Izid pesmi je bil zelo čustven za 23-letnika, ki je na Instagramu, kjer ima več kot 40 milijonov sledilcev, objavil posnetek, na katerem so ga premagala močna čustva.

''Nemogoče je zadržati solze in čustva, potem ko slišim to .. ne veste, kako sem srečen in kaj to predstavlja za moje življenje! Splača se sanjati ... sem vam rekel!'' je zapisal pod objavo.