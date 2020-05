Ko Lombardo premaga Gago

Ples zares

1. IZZY BIZU - Faded

Londončanka se očitno tudi za nadaljevanje svojega opusa stilsko ni preobrazila. Prikupna Izzi Bizu nadaljuje s kreiranjem prijetne pop muzike, ki ni daleč od disca, niti ni posebej oddaljena synth-popa, pogosto pa je sorodna živahnemu R&B-ju. To je pevkin prvi single, ki pritiče njenemu bodočemu novemu, drugemu albumu. Ta bo nasledil Izzin sijajen prvenec A Moment Of Madness, ki je bil predstavljen leta 2016. Pevka in avtorica - zares ji je ime Isobel Beardshaw - je se je lani povizala s EP-jem ali mini zbirko Glita. Na tem diskografskem vmesniku je pet songov. Vsi ti pa so počasnejši in z malenkost bolj ekperimentalnimi spremljavami, vključno z izrazitejšimi trap produkcijskimi zamahi. Fadedje torej Izzin povratek k preverjenemu Bizu-biznisu. Za zdaj brez vpadljivih posebnosti, a še vedno zelo ljubko. Ocena: 4 2. LADY GAGA & ARIANA GRANDE - Rain On Me

Se bojim, da nisem edini, ki na levem Gaginem stegnu opaža neroden krvav madež. Uboga. Najbrž se je med mencanjem oči takoj po tem, ko je zlezla iz postelje, zadela v tisti nesramen rob taiste postelje. O, pa ne samo to. Nekdo jo je - saj ni res, pa je - natančno tja štihnil s tavelikim preživetvenim nožem. A super fuzbalerji niso super heroji, ne, ne. Lady Gaga se zaradi vboda, pa četudi lije kot iz škafa, ni odločila instinktivno izvesti tako zelo fotogenično izmenično valjanje po tleh. Ni šans! Gaga je zdržala na nogah in prvo minuto tega debilnega songa odplesala tako natančno, da ji tudi sodnik Andrej iz Zvezd plešejo ne bi imel srca nameniti manj kot čiste desetke. Res brutalno (trapasto), kaj! Kaj je Grandejevi te treba bilo? Če že farbate otroke, jih farbajte s čim spodobnim. Ocena: 1 3. LOMBARDO - A greva plesat

Tole mi je všeč! Kajti ni res, da rockerji ne bi smeli smeli proizvesti hard house komada. Spoh ne vem, če imamo v slovenski beri že kaj podobnega. Ne le, da gre za house, pač pa je ta našponan kot svoje dni tiste ultra-house nabijancije na priljubljenih cedejevskih kompilacijah založbe Hed Kandi. Šlo je pravzaprav za zlitje housea in big-beata. Tisto je - med letoma 2001 in 2008 - res butalo, da je bilo veselje. Kar ne morem verjeti, da renesanso tistih zlatih post-rejvarskih časov na novo obuja bend, ki na prvi pogled izgleda kot da je njegovo osnovno poslanstvo branjene lika in dela Bon Jovi. Pa ne leto. Na 2.18 je glas Nejca Lombardapraktično izenačen s tistim Matta Bellamyja, vodjem benda Muse. Ni je skrivnosti, ki ji Lombardo ne bi bil kos. Zelo navijam za domišljijo in drznost zasedbe Lombardo in resnično upam, da bo njihovo vabilo na ples na mah osvojilo vso domačo radiodifuzijo in še prej vse razpoložljive digitalne kanale. Krepko poletno poskočnico imamo že na dlani! Ocena: 4,5 4. ROSALÍA & TRAVIS SCOTT - TKN

