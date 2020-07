Ko Matter poskrbijo, da MRFY dodatne simpatije pridobijo

Zlitina traperskega nihilizma in odrešujoče rockovske peristaltike je vse, kar ta narod potrebuje.

1. MRFY ft. MATTER – Zonzei

Tole je intrigantno! Štruca so Matter, kvas pa MRFY. Čeprav označbena semantika namiguje, da so Zonzei domačini dolenjski rockerji, medtem ko naj bi kamniški traperji prevzeli vlogo gostov. Toda Kamenčkom tako ali tako težko zaupaš. Tam imam najbolj zadrgnjeno rodbinsko vejo (op. a.). A recimo, da to, kdo je povabil in kdo je bil vabljen, niti ni tako zelo pomembno. Ključno je, da kolaboracija med najbolj priljubljeno sodobno slovensko rockovsko mesenostjo in na prvi posluh konstantno absurdno poezijo ponuja tono smeha. Še več. Všeč mi je premišljen refren, ki se v podzavest sidra diskretno, pa vendar silovito in trajno. Epski je zdaj končno tudi rop banke na Duplici (LOL). O pametnem prepletu za oba benda značilnih pomensko-poetičnih postavk (Pompei, Troglav ipd.) pa več kdaj drugič. Povsem blesavo, absolutno super. Ocena: 5 2. ZARA LARSSON – Love Me Land

Kaj je danes lahko bolj klinično čisti pop od švedskega kalupa, ki ga poleg ritmične elektro bombastike zaseda oster in napadalen glas mične Zare Larsson. SongLove Me Landpoganja še kar dopadljiv refren, melodičen dvig do tega pa se mi zdi bolj mlačen. Položaj rešujejo tipske godalne sekvence. Skupna dolžina pod tremi minutami se zdi zelo smiselna. Se pa ta novi singlični napad 22-letne pevke v primerjavi z njenim prejšnjim lahko šteje kot artistično bolj resen. Tudi koreografija, ki jo Larssonova brezhibno obvladuje v pričujočem spotu, je taka. Diskoidna predhodnica All the Timeje bila izdana lani ob takem času. Oba komada najavljata pevkin tretji album. Se je pa Larssonova pred tremi meseci proslavila kot vokalistka v uspešnici norveškega tropical-elektro-pop maestra Kyga z naslovom Like It Is. Podobno kot v primeru enega največjih hitov z letnico 2017, to je bil Symphony, je Zara le odlično odpela, zložili pa klasičarji, spreobrnjeni v pop komercialiste, govor je o zasedbiClean Bandit iz Cambridgea. Skrajšano. Univerzalno všečna Zara Larsson bo kmalu največja evropska pop zvezda. In v tej konstalaciji je namembnost Love Me Land upravičena. Song prepričljivo izpostavlja pevkine muzikalne adute ter tako ohranja raven, ki bo Zaro v prihodnje potrjevala kot prvakinjo. Ocena: 3 3. JAMES BAY – Chew On My Heart

Ko se je pred petimi leti James Bayodrinil od štartnega bloka, je bil njegov polbaladni naklon s spretno sestavljenimi, navadno dvostavčnimi popevkami veliko razodetje. Bay v refrenih še vedno prepoznavno pevsko orgazmira, struktura Chew On My Heartpa je tudi zelo predvidljiva. Glavna novost je, da je tridesetletnik izgubil oziroma zapravil ves svoj kantavtorski šarm. Kako mu je to uspelo? Očitno bo tudi preostale uspešnice, ki naj bi zapolnile njegov tretji album, podvržene power-pop gramatiki. Nemara je pravi razlog za izbiro bolj popularne in manj avtorske ali artizanske produkcijske taktike zimzelena uspešnostEda Sheerana. Bay, ki je bil dolge mesece predvozač na Sheeranovih nastopih, odkrito nakazuje, da mu je starejši kolega slogovno gledano v napoto. Zato jo je sChew On My Heart ubral po najmanj slikoviti krajšnici. Lahko bi tudi drugače. Ocena: 2 4. POLNOČNO ZAVETJE – Pridi z nami