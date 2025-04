'Ko me pesem požgečka, vem, da je pravi čas, da primem za kitaro, mikrofon ali bobne'

OGLAS

"Nekega večera sem poslušal Michaela Jacksona, potem pa sem zagnal program Ableton, v katerem ustvarjam glasbo. Ko sem zaključil delovni proces, nisem imel druge ideje za delovni naslov pesmi, zato sem jo shranil pod imenom Michael. V prihodnje nisem imel boljše ideje, zato je naslov ostal kar tak. Priznam, ni najbolj romantična zgodba, pa vendar je iskrena," je o naslovu novega singla, že tretjega samostojnega, povedal Rok Klobučar, ki ustvarja pod umetniškim imenom HERKYLEES.

Rok Klobučar je HERKYLEES. FOTO: Urša Premik icon-expand

Najbolj znan kot bobnar skupine MRFY, nam je povedal, da se ustvarjalni proces, ko dela samostojno, razlikuje od tistega, ko delajo v bendu: "Ko delam komad za HERKYLEES projekt, ni potrebno delati nobenih kompromisov. Kar si zamislim, poskušam zapeljati v pesem. Osnova za pesem največkrat nastane ob petju s kitaro, včasih pa dobim inspiracijo, ko delam beate ali pa me inspirira kakšen zvok. Proces zna biti dolgotrajen, saj zaenkrat, razen miksa, vse delam sam. Lahko bi rekel, da je ustvarjanje pesmi na tak način neke vrste ventil za vse vrste idej, ki ne najdejo mesta v bendu. V nasprotju s tem je postopek nastajanja pesmi z bendom veliko bolj družaben. Podajanje idej, igranje brez pravil in skupno tuhtanje, kaj je najboljša stvar, ki jo lahko v tistem trenutku naredimo. Skupina MRFY ni le bend. Za nas je način življenja, kjer se dogaja magija in premika meje."

Pesem Michael je dobila tudi videospot, ki je nastal na slovenski obali, na koncu le-tega pa glasbenik oblečen zakoraka v morje. "Videospot je posnet na najlepšem delu slovenske obale, in sicer v Mesečevem zalivu. V morje sem oblečen zakorakal prvič in ni bilo ravno prijetno zaradi burje, ki me je ves čas nežno božala. Priznam, da sem potem še dva dni smrkal. Ideja za spot je bila preprosta. Na nek način sem želel spot s podobnim 'vajbom', kot ga ima pesem Yellow skupine Coldplay. Zdi se mi, da je bistvo spota, da poudari komad in ne prevzame pozornosti. Večkrat se mi zdi, da ob gledanju visokoproračunskih spotov, kjer se hkrati dogaja tisoč stvari in se vse blešči, pozabimo na bistvo," meni Rok, ki samostojno ustvarja takrat, ko s skupino niso v fazi ustvarjanja, snemanja ali intenzivnega koncertiranja.

'Ko delam komad za HERKYLEES projekt, ni potrebno delati nobenih kompromisov.' FOTO: Tjaša Barbo icon-expand

"Bendovski način življenja je zelo svojevrsten. Lahko bi ga primerjal s fartlek treningom. Tečeš, tečeš, potem narediš nekaj vaj in ponoviš. Obdobje studia, obdobje koncertiranja, obdobje raznih priprav itd. Med intervali pa se vedno najde faza, ko imam veliko prostega časa. Tukaj nastopi čas za moj podvig – tako imenovano produciranje lastne glasbe, petja, pisanja pesmi, meditacije in plesa. S tem, ko sam ustvarjam glasbo, si širim obzorje, kar je bistveno za vsakega umetnika. Večji kot imaš bazen, dlje lahko plavaš ... Inspiracijo najdem v vsakdanjih rečeh. Ko me pesem 'požgečka', vem, da je pravi čas, da primem za kitaro, mikrofon ali bobne," nam je povedal o lastnem ustvarjalnem procesu.

Singlom običajno sledi izdaja albuma ali EP-ja, ker je to že tretji po vrsti, pa tudi Klobučar ne skriva, da o tem razmišlja tudi sam: "To je dolgotrajen proces in ko bodo komadi zreli, bodo tudi zacveteli. Pesmi se počasi nabirajo, tako da mi v prihodnosti album ne uide. Kar se tiče samostojnih nastopov pa zaenkrat še nisem dovolj suveren, da bi se sam na odru počutil kot alfa samec. Se tak rodiš ali se tega naučiš? Morda je to vprašanje primerno za mojega najljubšega slovenskega frontmena, Štrasa."