Ko neznatna sapica pevke Merebe razpihne požar

Poetično, blaženo, čutno, a vendarle ne povsem mirno, kaj šele zaspano ali dolgočasno. To je drugi zaporedni album ameriške soularke. Pravzaprav tretji, če kot del Merebine solistične diskografije upoštevamo tudi Spilligion, delo, ki ga je pevka in avtorica pred petimi leti predstavila z obilo pomoči hiphop zadruge Spillage Village. Mereba ni ravno prava Atlantčanka, saj je rojena v Albami, odraščala pa je v Wisconsinu, v Severni Karolini ter v Pensilvaniji. Njena starša sta univerzitetna profesorja, oče se je v ZDA preselil iz Etiopije. Zavedna soularka s sidrom v raperskem klanu (iz katerega izhajajo tudi dvojec Earthgang ter uspešni raperji 6lack, JID in Olu) je pred šestimi leti pri založni velikanki predstavila prvenko The Jungle Is The Only Way. Na že tlakovani poti med etablirane in korporativno usmerjene zvezdnice se Mereba ni znašla. Prvenka je bila bolj bleda preslikava stila značilnega za Lauryn Hill. A slednja je bila le prvi vtis. Slab prodajni izplen je Merebo pustil pred vrati velikega, zato je svoj domicilj poiskala pri bolj butičnem, a še kako pomembnemu ameriškemu glasbenem izdajatelju Secretly Canadian. Ta ima v svojem profelju množico čudovitih glasbenih ustvarjalcev (The War Of Drugs, Shura, Anohni itd.). The Breeze Grew A Fire vsebuje obilo zanimivih prijemov in poskusov. Ever Needed je, na primer, spevna soul nijansa, delno razgrnjena čez afro-beat. Komad Hawk je dovršena skoraj-gospelovska vaja, ki naposled ne uide iz pop okvirov, Mereba pa mu pristavi še privlačnih raperskih osem taktov. Tudi tu je pevka zveni mehkobno in prijazno. Po udobnem prostoru, ki naj bo vsaj brez strehe, sijajno zapluje song Spirit Guiding, tudi ta resnično senzibilna pop tekstura. Enako singlična Heart Of A Child ne sili v soul, temveč ohranja pop pieteto. In ravno v tem razmerju med manj značajškim sanjavim soulom, nahajam več R&B, še veliko več pa čarobnega pop napoja. Tok izjemne uvodne Counterfeit, že nekaj tednov izpostavljene kot singlice, je izposojen pri hiphoparjih, čeravno melodija tega, kot da ne želi priznati. Starlight (My Baby), ki jo srečamo sredi albuma bolj naglašeno opomni, da je Merebina vzornica Hillova. Poleg vsega tega pa je zelo pomenljivo Merebino znanstvo z legendarnim Steviejem Wonderjem, ne le genialnim skladateljem, pač pa tudi spiritualistom. Namreč. The Breeze Grew A Fire vztraja pri lahki, dekliški, feminilni naraciji, a je ta, ponovim, čudovito izvedena. Zapriseženi funk aktivist Wonder je Merebo mentoriral v nasprotni, sploh ne veseljšako-plesni perspektivi. Zato podčrtano velja, da The Breeze Grew A Fire dejansko naprej boža in pomirja, učinek soul-pop nežnosti pa kaj hitro lahko postane tudi nekaj vnetljivega in naposled ognjenega. Kul album.

Ocena: 4