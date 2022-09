Ko odbita Bjork lovi le še lasten rep

Tudi legenda pravi, da John Legend imitira Justina Timberlaka.

JOHN LEGEND FT. SAWEETIE - All She Wanna Do

Celo klasični soul popevkar, vedno raje v družbi bolj sladkobnih napevov, je spoznal, da mu brez disco-housa ni živeti. Kratek intro je John Legend zapeljal po klasičnem receptu, ki odstira prej baladno polenergičnost ali povprečje njegovega opusa. A takoj ko začutimo, da nas je nagovoril crooner ali izvajalec (sodobnih) evergreenov, se prav ta spreobrne v kopijo razvnetega Justina Timberlaka. Izbira raperke in soularke Saweetie za gostjo je druga spretnost, ki jo je Legend uspel vgraviral v svoj nov song. Ta nas bo zanesljivo nadvse uspešno bodril vsaj tja do božiča. Novi album Johna Legenda se sicer povsem neizvirno imenuje Legend. Ocena: 4 BJORK - Atopos

Atopos najavlja novi kapitalni zamah ali že deseto albumsko partijo razvpite islandske umetnice. Bjork nam z Atopos ne prizanaša. Gre za sodobno klasično zasnovo, ki se otepa tako simetrije kot tudi refrenske koherentnosti. Ta bolj kot ne trka na vrata sodobne improvizirane godbe. V nekaj partiturnih sklopih je očitno, da aranžma ni prepuščen svobodnjaškemu navdihu, pač pa nas, na primer, klarineti nagovorijo zelo ubrano. A tudi te kaj kmalu pogoltnejo atonalni ponori. Vokal je stabilen in odločen. A kaj ko čislana inovatorka Bjork v izteku preprosto zoprnega komada v bistvu ne ponudi prav nobene inovacije. Napor, ki smo ga v devetdesetih pogojno še tolerirali, zdaj pa ga bržčas več ne. Ocena: 2 FIVIO FOREIGN - God Did Freestyle

Brooklynski raper, traper in drillar je aprila izdal prvi, in to zelo dobro sprejet albumski prvenec (B.I.B.L.E.). A se pri tem zanj za letos ni končalo. Čeravno Fivio Foreign v svojem novem uspešničnem singlu latentno benti na račun zamere, ker ga DJ Khaled ni gostil na svojem nedavno predstavljenem trinajstem albumu (God Did), predvsem pa obračunava z Maseom, nekdanjim raperskim zvezdnikom, nato religioznim fanatikom in novopečenim založnikom, komad le ni tako posiljen. Razumemo ga lahko kot zelo soliden R&B-jevski jam. Seveda pa tudi kot tak ni posebna ali izrazita novotarija. Središčna poanta Fiviovega Freestylea je v izvajalčevi igri. Ko se raper razhudi, ni nujno, da izpade povsem kičast. V verzih malček že, s spremljajočim zvočnim reliefom pa ravno obratno. Tista ena za vmes pa mu je, kdo bi si mislil, za silo le uspela. Ocena: 3 TOVE LO - 2 Die 4

