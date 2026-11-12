Ko ponagaja logistika: Brez opreme skoraj ostali tudi Joker Out

Britanska rock skupina Uriah Heep bi morala nastopiti pred ljubljanskim občinstvom, a so oboževalci le uro pred začetkom izvedeli, da koncerta ne bo. Razlog za nepričakovano odpoved ni bila bolezen ali tehnična okvara, temveč zaplet pri prevozu glasbene opreme, ki je ostala ujeta na meji s Hrvaško. "Na žalost je po treh urah čakanja na meji jasno, da je kombi z našo opremo še vedno deset ur za nami. Žal nam je, da nocoj ne moremo nastopiti, čeprav smo si to želeli, dolgo potovali in smo zaradi tega zlomljeni," so razočaranim oboževalcem sporočili člani skupine. Ob tem so obljubili, da se bodo v Ljubljano vrnili in občinstvu pripravili pravi koncert.

Uro pred koncertom odpoved: Kaj se je zgodilo z opremo Uriah Heep? FOTO: POP TV

A Uriah Heep še zdaleč niso prvi glasbeniki, ki jim je načrte prekrižala logistika. Leta 2003 je skupina R.E.M. koncert odpovedala zaradi opreme, ki je obtičala na ruski meji, pred tremi leti pa je Ed Sheeran nastop v Las Vegasu odpovedal zaradi nevarne odrske konstrukcije.

Joker Out FOTO: POP TV

Podobno neprijetno izkušnjo imajo tudi člani slovenske skupine Joker Out, ki so pred nastopom v Dublinu skoraj ostali brez svojih inštrumentov. "Imeli smo kar krizo, ker nismo vedeli, kako bi izvedli nastop, saj smo tja prišli praktično z najmanj opreme, kar je bilo mogoče," je povedal Kris Guštin. Ker so na Irsko prispeli dan pred nastopom, so imeli še nekaj časa za reševanje zapleta. Zahtevali so, da jim opremo ponovno pošljejo, a težav s tem še ni bilo konec. Na dublinskem letališču namreč nihče ni vedel, kje so njihovi kovčki z inštrumenti. "Morali smo z osebjem tekati po letališču in pregledovati vsak kotiček, vsako skladišče za prtljago. Ko smo že skoraj obupali in razmišljali, da bi šli v trgovino kupit nove stvari ali si jih izposodili, so se odprla ena vrata in tam so bili naši kovčki z opremo," se je zapleta spominjal Guštin. Za razliko od britanskih rockerjev so Joker Out svojo opremo vendarle pravočasno našli.

Magnifico FOTO: POP TV