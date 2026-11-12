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Glasba

Ko ponagaja logistika: Brez opreme skoraj ostali tudi Joker Out

Ljubljana, 12. 11. 2026 20.27 pred 34 minutami 3 min branja 1

Avtor:
Tj.Ž. Anastasija Jović
Skupina Joker Out navdušila z glasbenim spektaklom

Včasih zmanjka malo sreče, članom britanske skupine Uriah Heep pa so zmanjkali inštrumenti. Uro pred nastopom so odpovedali koncert v Ljubljani in oboževalcem sporočili, da je oprema ostala zataknjena na meji s Hrvaško. Podobne težave so že doživeli tudi člani skupine Joker Out, medtem ko je bil Magnifico večkrat tisti, ki je glasbenim kolegom priskočil na pomoč.

Britanska rock skupina Uriah Heep bi morala nastopiti pred ljubljanskim občinstvom, a so oboževalci le uro pred začetkom izvedeli, da koncerta ne bo. Razlog za nepričakovano odpoved ni bila bolezen ali tehnična okvara, temveč zaplet pri prevozu glasbene opreme, ki je ostala ujeta na meji s Hrvaško. "Na žalost je po treh urah čakanja na meji jasno, da je kombi z našo opremo še vedno deset ur za nami. Žal nam je, da nocoj ne moremo nastopiti, čeprav smo si to želeli, dolgo potovali in smo zaradi tega zlomljeni," so razočaranim oboževalcem sporočili člani skupine. Ob tem so obljubili, da se bodo v Ljubljano vrnili in občinstvu pripravili pravi koncert.

Uro pred koncertom odpoved: Kaj se je zgodilo z opremo Uriah Heep?
Uro pred koncertom odpoved: Kaj se je zgodilo z opremo Uriah Heep?
FOTO: POP TV

A Uriah Heep še zdaleč niso prvi glasbeniki, ki jim je načrte prekrižala logistika. Leta 2003 je skupina R.E.M. koncert odpovedala zaradi opreme, ki je obtičala na ruski meji, pred tremi leti pa je Ed Sheeran nastop v Las Vegasu odpovedal zaradi nevarne odrske konstrukcije.

Joker Out
Joker Out
FOTO: POP TV

Podobno neprijetno izkušnjo imajo tudi člani slovenske skupine Joker Out, ki so pred nastopom v Dublinu skoraj ostali brez svojih inštrumentov. "Imeli smo kar krizo, ker nismo vedeli, kako bi izvedli nastop, saj smo tja prišli praktično z najmanj opreme, kar je bilo mogoče," je povedal Kris Guštin. Ker so na Irsko prispeli dan pred nastopom, so imeli še nekaj časa za reševanje zapleta. Zahtevali so, da jim opremo ponovno pošljejo, a težav s tem še ni bilo konec. Na dublinskem letališču namreč nihče ni vedel, kje so njihovi kovčki z inštrumenti. "Morali smo z osebjem tekati po letališču in pregledovati vsak kotiček, vsako skladišče za prtljago. Ko smo že skoraj obupali in razmišljali, da bi šli v trgovino kupit nove stvari ali si jih izposodili, so se odprla ena vrata in tam so bili naši kovčki z opremo," se je zapleta spominjal Guštin. Za razliko od britanskih rockerjev so Joker Out svojo opremo vendarle pravočasno našli.

Magnifico
Magnifico
FOTO: POP TV

Da se rešitev včasih skriva precej bližje, kot bi si mislili, pa dobro ve Magnifico, ki je glasbenim kolegom že večkrat priskočil na pomoč. Spomnil se je, kako si je Rambo Amadeus pred koncertom v Ljubljani pri njem izposodil kitarski ojačevalec in kitaro, saj s svojo opremo ni bil zadovoljen. Medtem ko se nekateri glasbeniki iz logističnih zagat rešijo z iznajdljivostjo in pomočjo kolegov, drugim ne preostane drugega kot odpoved nastopa. Člani Uriah Heep pa so ljubljanskim oboževalcem že obljubili: "Spet bomo prišli v Ljubljano in dobili boste pravi Uriah Heep šov."

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Uriah Heep odpoved koncerta Magnifico Joker Out

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12. 11. 2026 20.53
So bili kar optimisti da so šli tako pozno iz Beograda.
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