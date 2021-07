Ko prikupna Alja Krušič in raperski veteran Common za poletno-sproščujoči napev prejmeta spodbudno štirico

Edini pomislek ob navdušenju nad londonskim raperjem po imenu Dave je ta, da je tip navijač Manchester Uniteda.

ALJA KRUŠIČ - Cocktail

Brezbrižno lahka pesmica ni nujno banalna. Mlada pevka Alja Krušič tudi po lanski uspešnici Roza poletje ohranja svoj prikupen slog. Cha-cha-cha natopljen v house ritmiko, prijeten, skoraj malček rezerviran vokal ter temu poletno-sproščenemu glasbenemu komplotu skrajno primerno, če ne kar odlično besedilo Roka Lunačka (brez odvečnih, dolgočasnih, predvidljivih, že tisočkrat obranih fraz/rim). Cocktail je bil sproduciran v ljubljanskih Mostah. Rapersko kadenco je dodal neznani avtor, ki noče biti izpostavljen – čeprav se mi zdi, da se – sploh v tem kontekstu – nima kaj skrivati. Zelo uravnovešena celota, kljub manku poudarjane artistične ambicije izzveni kar nekam prehitro, mar ne. Ustvarjeno za širše občinstvo in to z občutkom. Pohvalno. Ocena: 4

DAVE ft. STORMZY - Clash

Tole je stajliš začetek zgodbe o Davovem drugem albumu We’re All Alone in This Together. Komaj 23-letnik z juga Londona ima izjemen občutek za dramatične, klavirsko gnane zanke, na katere obeša skrajno poenostavljene, a obenem na mah pomenljive verze. Simbolika teh in Davov prikriti vokalni nihilizem ustvarjajo kombinacijo, ki takoj pritegne pozornost. Raperjev prvenec Psychodrama je bil eden najbolj uspešnih rap oziroma drill albumov v zadnjih dobrih dveh letih. Dave v izpostavljenem singlu nastopi z največjim šampionom UK grima Stormzyjem. Skupaj razkladata o tem, kaj (materialnega) imata, o tem, česar imata preveč, ter o tem, kar se dogaja okoli njiju. Pri tem večino verzov zaključita z -one (števnik ena); torej s svojino v prvi osebi, ki v prenesenem pomenu služi kot potrditev ali odkljukano oziroma vem ali zgodilo se je. Oba raperska matadorja z besedilom drezata v družbene paradokse, v politike, v svoje nasprotnike, zelo pogosto pa tudi v lasten egoizem. Komad je ekspresivno izjemno močan. Video je posnet v tovarni najboljših avtomobilov Aston Martin v Warwicku in na dirkališču Silverstone v osrednji Angliji. Zato ostaja: absolutno je ni stvari, ki bi me v zvezi z Davom motila. No, edino to, hahaha, da je model navijač Manchester Uniteda. Ocena: 4,5 COMMON ft. PJ - Imagine

Ko se načeloma vedno zelo angažiran čikaški raper, ki slovi kot inteligenten in visokozavedajoč poet loti lougne napeva, je v hiši dodatno veselje. Na dlani, tj. v sluhovodih že imamo pripovedno še vedno dovolj krepak raperski odmerek, ki ga spremlja niz slastnih sinkop, in praviloma še karakteren spremljajoči vokal. Tega je Commonovi novi uspešnici priskrbela raperjeva stara znanka Paris Jones, tudi sama avtorica številnih soul (in hip-hop) hitov za druge izvajalce (Ty Dolla $ing, Usher, G-Eazy, Meek Mill, Lupe Fiasco, Wiz Khalifa). Spomnim še na to, da je tudi filmski igralec Common hip-hop veteran, ki je svetovno slavo v svoja jadra ujel že pred enaindvajsetimi leti. Takrat je izšel njegov četrti album Like A Water For Chocolate. Tega so mu pomagale psroducirati same hip-hop in soul legende: poleg Questlovea (The Roots) še DJ Premier (Gang Starr), D’Angelo in drugi. Imagine je del še Commonovega oktobrskega kar malo prezrtega albumskega dela A Beautiful Revolution Pt.1. Idealka za pod tendo. Ocena: 4 SAD NIGHT DYNAMITE - Krunk

Konstrukcije dvojca iz angleškega Glastonburyja so si v zadnjih mesecih že prislužile status, ki se preveša v kultnega. Spretna elektronika pretežno delujeta po vzoru slavnih Avstralcev The Avalanches. To pomeni, da kot osnovne gradnike svojih songov uporabljata vzorce iz že znanih glasbenih kosov, pa najsi bodo ti prevzeti odlomki melodij iz eksotičnih filmov ali pa iz obskurnih pop uspešnic. Sad Night Dynamite nato vso to zvočno melaso dopolnjujeta s petjem in/ali rapanjem, ki zelo spominja na kombo Gorillaz, pa tudi na londonski bend Jungle. Hit Krunk po svojem kroju povsem ustreza zgornjemu opisu. Je pa na premiernem mikstejpu naveze Sad Night Dynamite še precej drugačne godbe. Dopadljivo gradivo za radovedne glasbene sladokusce. Ocena: 4