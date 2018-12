Ko se v odrskem ringu 'spopadeta' Dubioza kolektiv in S.A.R.S.

Letošnji Ritem mladosti je ponudil vrhunsko dramaturško izpeljan preplet opusov zasedb Dubioza kolektiv in S.A.R.S., za povrhu pa še Tabu in Zablujena generacija ter posebna gosta, Magnifico in Shamso 69 iz skupine Brkovi.

Ko pride na oder Dubioza kolektiv je vedno veselo. Tudi tokrat v Stožicah, na letošnjem Ritmu mladosti. FOTO: Miro Majcen

Ritem mladosti, glasbeno druženje za mlade in mlade po srcu, se je že tretje leto zapored dogajalo v ljubljanski areni Stožice, letos pa je ponudilo program, ki je premaknil celotno regijo. Po nastopih domačih superzasedb Siddharta x BFMterMi2 x Dan D, sta se letos v največji slovenski pokriti areni soočila najbolj vroča regionalna benda za mlade, Dubioza KolektivinS.A.R.S., vsak na svojem odru na nasprotnih delih dvorane in prvič v Sloveniji po pravilih priljubljenega svetovnega formata Sounclash.

Žarko Kovačević je prvi glas zasedbe S.A.R.S. FOTO: Miro Majcen

Koncertno poslastico, katere del so bili tudi Tabu, Zablujena Generacija, Trkaj, Urban Pulz, Fat Buttlers inDJ Dey, je povezoval glasbeni in športni navdušenec Klemen Bučan, dvorano pa je razganjalo od pozitivnih vibracij predvsem ob sedmih rundah, v katerih so se za čim glasnejše aplavze občinstva pomerili glavni gostje.

Dubioza kolektiv in S.A.R.S. so se za konec "spopadli" v pravem ringu. FOTO: Miro Majcen

Bosanci in Srbi so se ob pomoči Slovencev in Hrvatov sprehodili čez največje hite obeh skupin, jih predstavili v alternativnih verzijah in navzkrižnem preigravanju, razigranemu občinstvu pa so se poklonili tudi z alpsko harmoniko ter šopkom slovenskih pop in rock klasik. Dvorana pa je doživela delirij, ko sta se benda v zadnji rundi srečala v ringu sredi parterja ter izvedla dva od svojih največjih hitov – Perspektivain Kokuz.

FOTO: Miro Majcen

Spopad, ki je bil to le na papirju in za potrebe dramaturškega loka večera, se je končal z vsesplošnim rajanjem v Dubiozini garderobi, navijači z Dunaja so svoje ljubljence počastili z dvema velikima pekačema domačega bureka ...