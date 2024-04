'Ko sem živčna razvalina, odreši me le banja ...'

OGLAS

"Moj trenutni cilj je, da uspešno speljemo naš največji koncert in da bo šlo vse tako, ko smo si zamislili," nam je nedavno zaupala Saša Vipotnik, lastnica unikatnega glasu zasedbe AKA Neomi, ki je z nocojšnjim dnem obelodanila tretji album z naslovom Lepo se svetiš v temi.

"Vroča kopel me vedno sestavi, iz globočin upanje naplavi ..." FOTO: Miro Majcen icon-expand

Kako bleščeč večer je bil pred nami, smo lahko zaznali že po svetlikajočih se očeh na zastoru Kina Šiške, v slogu naslovnice nove plošče, ki se je okoli napovedane ure lepo napolnil, med občinstvom pa, poleg oboževalcev in oboževalk, nedvomno tudi lepo število podpornikov iz zdravniških vrst in sorodnikov. Da AKA Neomi niso kar tako, nam je razkril že prvi prizor, ko se je po "akademskih 15" razprl črni zastor in smo lahko ugledali v srebrne ornamente stilizirano okrašeni oder ter Sašo v banji, kar je takoj povzročilo salvo navdušenja, od aplavza in krikov. Seveda je to nakazovalo na prvo pesem Vroča kopel, z besedilom njene Eve Taje Cimerman, zasedba pa je pred meseci postregla tudi z videospotom, ki je najbrž navdušil tiste, ki prisegajo na hudomušnost in klasično slikarsko umetnost. S to potezo pa so se morali soočiti tudi z dejstvom, da ga je bilo malce težje reklamirati po družabnih omrežjih, zaradi "umetniške golote".

AKA Neomi so v Kinu Šiška na največjem koncertu do zdaj predstavili tretji album Lepo se sveti v temi. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Nočna zver je bil takoj naslednji favorit, na odru pa so za popolno in ravno prav nežno in razigrano zvočno sliko poskrbeli avtor glasbe in producent Mario Babojelić, basist Dejan Slak, bobnar Marko Grubar in trobentač Igor Matković. Saša nas je s svojim glasom popeljala v svoj svet, ki je poln nežnosti, (neizpolnjene?) ljubezni, hkrati pa tudi introspekcije, novih dognanj in prebliskov, ki med vrsticami morda povedo več kot bi si marsikdo sploh upal nadejati. Njeno čutno krmarjenje, magari z Lirskim subjektom, posvečenim gimnazijskemu profesorju slovenščine ali Self Service, ki veliko pove o njenem notranjem čustvenem doživljanju. Njena interpretacija temelji izključno na osebnem občutku, kar je najbolje prišlo do izraza, ko je sedla za mini električni klavir in zapela singla The View in Wedding Bouquet.

Impresivno zmes vokalnih in glasbenih izlivov, je dopolnil popoln ples luči. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Na oder je povabila tudi Aleksandro Ilijevski, pevko zasedbe Pliš, s katero sta si nadeli srčkasta očala in se pohecali na temo staranja in kajpak zapeli Grow Old. Tenis je lahkotno-zabavna variacija in posvetilo nekaterim spregledanim ženskim teniškim imenom, na vrsto pa so v drugem delu prišle še Bakhantka, ko se ji je na odru pridružila pevka Astrid, Istanbul in Svetlana. Za Težišče je prišel na oder Štras iz zasedbe MRFY, še povsem "svež" s koncerta dan poprej v Festivalni dvorani.

Štras je s Sašo zapel skladbo Težišče, Tadej Košir je pomagal na kitari. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Vrhunec večera je predstavljala čutna balada Vesolje, ki sta jo v duetu odpeli Saša in Aleksandra, ter njihov prvi singel Poglej, z istoimenskega prvenca, ko se je zasedbi pridružil tudi član prvotne sestave, Tadej Košir, sicer tudi Sašin bratranec. Kako imajo pesem vsi v lepem spominu, je pokazalo družno, četudi nekoliko sramežljivo, prepevanje besedila, seveda pa so prepevala bolj ženska grla.

Veselje in zadovoljstvo ob uspešno izpeljanem koncertnem večeru. FOTO: Miro Majcen icon-expand

Prijetno zasanjani, predvsem pa izjemno vizualno in glasbeno dodelani večer je po slabih devetdesetih minutah pustil občutek po "še", čeprav smo pravzaprav dobili vse, kar smo lahko, od celotnega novega albuma, do (na ploščah) neizdanih singlov ter nekaj starejših favoritov. Večer je bil popoln, zato je vsakomur, ki ga je morda preživel v preddverju za šankom ali si je drznil med koncertom klepetati, lahko le krepko žal.

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen

icon-expand FOTO: Miro Majcen







































AKA NEOMI icon-picture-layer-2 1 / 21

"Proces okoli koncerta je bil zares toliko intenziven, da potrebujemo kak teden ali dva totalnega odklopa. Vedno mi je všeč, če moram kot obiskovalec peti na koncertih, zato sem to pričakoval tudi tokrat na našem in to doživel. Sicer pa menim, da nekaj novega pri ustvarjanju pride iz mešanja vsega, kar te obdaja, tako od prej kot od zdaj. Ničesar novega ne izumljamo, samo mešamo in prepletamo že znane zadeve. V neki točki se začneš referirati sam sebe, saj te začnejo določene pesmi, koščki, spominjati na tvoje lastne pesmi in ne več na druge. Sicer pa menim, da mora glasba imeti širino in neko tretjo dimenzijo," je o pripravah in ustvarjanju povedal Babojelić.