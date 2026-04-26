'Ko so ljudje vstali in zaploskali, je tudi kakšna solzica pritekla'

Fehtarji si upajo in naredili so nekaj, česar v Sloveniji ni naredil še nihče. Še pred uradnim izidom novega albuma 10. maja so v razprodani kinodvorani v Kranju predstavili 14 videospotov za 14 novih pesmi.

To je resnično obsežen glasbeni podvig, ki je v ozadju nastajal več mesecev, vanj pa so vložili ogromno truda, kreativnosti in časa, zato so bili po premieri kar malo čustveni. "Jaz priznam, da sem bil. Nekako poskušaš zadrževati, ampak na koncu ne gre," je priznal Domen Kovač, Samo Kališnik pa je dodal: "V bistvu smo v celoti izdelek tudi mi zdajle prvič videli in na koncu, ko ste ljudje vstali in zaploskali, je pa tudi kakšna solzica pritekla."

Tretji album Strici so mi povedali je žanrsko zelo raznolik in bogatejši od prvih dveh. Med ustvarjanjem so razmišljali, kaj vse želijo povedati, zato so skladbe nastajale spontano in se med seboj precej razlikujejo.

Premiere so se udeležili njihovi glasbeni prijatelji, avtorji, producenti, soustvarjalci projekta, igralci v videospotih ter številni oboževalci, ki jih spremljajo že od začetka. "V trenutku, ko je bilo predvajanja konec, pozabiš čisto na vse neprespane noči in vse težke ure pa vse vožnje in vse prezeble dneve. Ko vidiš na koncu tak izdelek, se vse poplača. Ves trud, ki smo ga pol leta v to vlagali," je dodal Domen. So imeli pred prvim predvajanjem kaj treme? "Bilo je vznemirjenje. Za nas glasbenike je to zelo velika prelomnica. Velik projekt, ko ga daješ ven, upaš, da se bo prijel. Od glasbe, ki jo ustvarjaš, je odvisno tudi, kaj boš počel še naslednja leta. Lepi občutki so bili," je priznal Matic Plevel.

Fantje so glasbeniki, ne igralci, in sebe gledati na filmskem platnu je, po besedah Blaža Jekoleta, poseben občutek. "Saj si v glavi predstavljaš, kako bo in kako bo videti, a ko to zares doživiš, uf. Glejte, mi smo še vedno neki običajni slovenski gorenjski fantje, ki smo pred časom stopili v neke čevlje oziroma smo si jih sami nadeli in poskušamo to peljati naprej," je priznal, obenem pa poudaril, da so vedno imeli to željo in da, ko enkrat to res dobiš, pač drugega kot vav ne moreš reči: "Samo hvaležen sem, da sem del take ekipe in da nam je to uspelo."

Takšnega projekta se v Sloveniji ni lotil še nihče, a njim je bil izziv, s katerim so se pogumno spopadli. Od kod jim sploh ideja za takšen podvig, ki ni ne logistično, ne finančno, niti ne glasbeno majhen zalogaj?

Za takšen projekt so potrebni številni ljudje, saj organizacija ni tako preprosta, kot se morda sliši. Posneti 14 videospotov, v katerih poleg vseh štirih glasbenikov in njihovega spremljevalnega benda nastopajo celo znani obrazi in številni statisti, je bil velik izziv. "Tako velik, da je nemogoče, da bi samo mi štirje to spelali. Zraven smo imeli Kajo, ki se ji še enkrat zahvaljujemo, pa Jako, režiserja in še številne druge ljudi," so družno povedali fantje.

Videoalbum je zasnovan kot glasbeni projekt, ki povezuje zvočni in vizualni del v enotno zgodbo. Vsaka pesem ima že ob izidu svoj videospot, hkrati pa so skladbe med seboj povezane. Čeprav vsaka deluje samostojno, celoten projekt povezuje skupna rdeča nit, kar predstavlja tudi njegovo največjo posebnost.

Kako pa sicer izbrati vrstni red pesmi, da videoalbum izpade kot kratek film? "Dali smo prednost zvoku. Začeli smo z našim zvokom, nato smo dali balade, nato pa dviguješ tempo do konca. Prebirali smo tudi besedila. Ampak v resnici je bilo vse del procesa, ker moramo reči, da smo ta album leto in pol delali," je ozadje malo razkril Matic.

