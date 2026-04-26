Glasba

'Ko so ljudje vstali in zaploskali, je tudi kakšna solzica pritekla'

Kranj, 26. 04. 2026 16.02 pred dvema dnevoma 4 min branja 0

Avtor:
Kaja Ahčin
Fehtarji so ponsoni na svoj izdelek.

Tega se v Sloveniji ni lotil še nihče. Naenkrat izdati kar 14 videospotov za 14 novih pesmi in to predvajati v veliki kinodvorani. Če si to kdo upa, so to Fehtarji. Tako so še pred uradno izdajo oboževalci lahko predpremierno videli vse, kar so ustvarjali v zadnjem letu in pol, ko so intenzivno delali na svojem že tretjem studijskem albumu.

Fehtarji si upajo in naredili so nekaj, česar v Sloveniji ni naredil še nihče. Še pred uradnim izidom novega albuma 10. maja so v razprodani kinodvorani v Kranju predstavili 14 videospotov za 14 novih pesmi. 

Fehtarji so naredili nekaj, česar v Sloveniji ni naredil še nihče.
Fehtarji so naredili nekaj, česar v Sloveniji ni naredil še nihče.
FOTO: Primož Pičulin

To je resnično obsežen glasbeni podvig, ki je v ozadju nastajal več mesecev, vanj pa so vložili ogromno truda, kreativnosti in časa, zato so bili po premieri kar malo čustveni. "Jaz priznam, da sem bil. Nekako poskušaš zadrževati, ampak na koncu ne gre," je priznal Domen Kovač, Samo Kališnik pa je dodal: "V bistvu smo v celoti izdelek tudi mi zdajle prvič videli in na koncu, ko ste ljudje vstali in zaploskali, je pa tudi kakšna solzica pritekla."

Fehtarji so pripravili ekskluzivno predpremiero svojega novega videoalbuma.
Fehtarji so pripravili ekskluzivno predpremiero svojega novega videoalbuma.
FOTO: Primož Pičulin
Tretji album Strici so mi povedali je žanrsko zelo raznolik in bogatejši od prvih dveh. Med ustvarjanjem so razmišljali, kaj vse želijo povedati, zato so skladbe nastajale spontano in se med seboj precej razlikujejo. 

Premiere so se udeležili njihovi glasbeni prijatelji, avtorji, producenti, soustvarjalci projekta, igralci v videospotih ter številni oboževalci, ki jih spremljajo že od začetka. "V trenutku, ko je bilo predvajanja konec, pozabiš čisto na vse neprespane noči in vse težke ure pa vse vožnje in vse prezeble dneve. Ko vidiš na koncu tak izdelek, se vse poplača. Ves trud, ki smo ga pol leta v to vlagali," je dodal Domen. So imeli pred prvim predvajanjem kaj treme? "Bilo je vznemirjenje. Za nas glasbenike je to zelo velika prelomnica. Velik projekt, ko ga daješ ven, upaš, da se bo prijel. Od glasbe, ki jo ustvarjaš, je odvisno tudi, kaj boš počel še naslednja leta. Lepi občutki so bili," je priznal Matic Plevel.

Fehtarji so ponsoni na svoj izdelek.
Fehtarji so ponsoni na svoj izdelek.
FOTO: Primož Pičulin

Fantje so glasbeniki, ne igralci, in sebe gledati na filmskem platnu je, po besedah Blaža Jekoleta, poseben občutek. "Saj si v glavi predstavljaš, kako bo in kako bo videti, a ko to zares doživiš, uf. Glejte, mi smo še vedno neki običajni slovenski gorenjski fantje, ki smo pred časom stopili v neke čevlje oziroma smo si jih sami nadeli in poskušamo to peljati naprej," je priznal, obenem pa poudaril, da so vedno imeli to željo in da, ko enkrat to res dobiš, pač drugega kot vav ne moreš reči: "Samo hvaležen sem, da sem del take ekipe in da nam je to uspelo."

Po premieri so obiskovalci vstali in jih nagradili s stoječimi ovacijami.
Po premieri so obiskovalci vstali in jih nagradili s stoječimi ovacijami.
FOTO: Primož Pičulin

Takšnega projekta se v Sloveniji ni lotil še nihče, a njim je bil izziv, s katerim so se pogumno spopadli. Od kod jim sploh ideja za takšen podvig, ki ni ne logistično, ne finančno, niti ne glasbeno majhen zalogaj? Preverite v spodnjem videu.

Za takšen projekt so potrebni številni ljudje, saj organizacija ni tako preprosta, kot se morda sliši. Posneti 14 videospotov, v katerih poleg vseh štirih glasbenikov in njihovega spremljevalnega benda nastopajo celo znani obrazi in številni statisti, je bil velik izziv. "Tako velik, da je nemogoče, da bi samo mi štirje to spelali. Zraven smo imeli Kajo, ki se ji še enkrat zahvaljujemo, pa Jako, režiserja in še številne druge ljudi," so družno povedali fantje.

Videoalbum je zasnovan kot glasbeni projekt, ki povezuje zvočni in vizualni del v enotno zgodbo. Vsaka pesem ima že ob izidu svoj videospot, hkrati pa so skladbe med seboj povezane. Čeprav vsaka deluje samostojno, celoten projekt povezuje skupna rdeča nit, kar predstavlja tudi njegovo največjo posebnost.

Kako pa sicer izbrati vrstni red pesmi, da videoalbum izpade kot kratek film? "Dali smo prednost zvoku. Začeli smo z našim zvokom, nato smo dali balade, nato pa dviguješ tempo do konca. Prebirali smo tudi besedila. Ampak v resnici je bilo vse del procesa, ker moramo reči, da smo ta album leto in pol delali," je ozadje malo razkril Matic.

Album bo uradno izšel 10. maja.
Album bo uradno izšel 10. maja.
FOTO: Primož Pičulin

Fehtarji so znani po zabavnih nastopih, veselicah in norih zabavah, na katerih ljudje preprosto ne morejo sedeti, tako kot so tokrat sedeli v kinodvorani. Morda so nekatere zasrbele pete, a kot se pošalijo fantje, to je bila njihova taktika. "Vsaj enkrat so lahko vse videospote v miru pogledali. Od zdaj naprej bo to samo zabava. Imeli bomo nastope in tam pač ne bodo sedeli. Zato smo jim dali to, da si enkrat uradno, kulturno pogledajo," so povedali. In če bi morali z eno besedo določiti žanr svojega 'filma'? Samo bi ga opredelil kot mešano na žaru, Blaž pravi, da je to romantična akcijska komedija, Matic je mnenja, da je to podeželski rock'n'roll, Domen pa je dejal preprosto: "Fehtarji!"

fehtarji videoalbum predstavitev dosežek glasba film

Zaključil se je 26. Orto Fest: od Crvene jabuke do Žana Hauptmana

Nov up za melanholičen country pop

bibaleze
Portal
Damjan Murko iskreno o očetovstvu: "Ko sem prvič držal sina v naročju, sem pomislil, da je moje javno življenje končano"
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
4 koraki, ki ločijo srečne pare od vseh ostalih
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Simptomi, ki jih v nosečnosti ne smete spregledati
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
Drama v zraku: nosečnica rodila med letom na višini 10.000 metrov
zadovoljna
Portal
Največji strah slovenske podjetnice se je preoblikoval v njeno moč
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Dnevni horoskop: Strelci si želijo svobode, kozorogi iščejo napredek
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
Balerinke, ki ustvarijo optično iluzijo in poskrbijo, da smo videti vitkejše
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
4 razlogi, zaradi katerih si ljudje grizejo nohte
vizita
Portal
Tiha kostna motnja, ki prizadene 40 % odraslih: zakaj je tako nevarna?
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Strokovnjaki razkrivajo preprost način za zmanjšanje zdravstvenih tveganj sedenja
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Zakaj ne izgubite maščobe na trebuhu: to so najpogostejši razlogi
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
Kdaj in zakaj se ljudje spremenijo, ko dobijo moč?
cekin
Portal
Tik pred prazniki, pokojnine pa še ni
Nova pravila pri Lufthansi
Nova pravila pri Lufthansi
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Zadnji dan, do katerega mora biti izplačan regres
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
Tožba proti mladi milijarderki: Kako slabo vodenje osebja stane
moskisvet
Portal
Nekdanji smučar odločno: življenje po smrti obstaja
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Te ženske po horoskopu veljajo za najboljše ljubimke
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Kardiolog opozarja: te tri pijače najbolj škodujejo srcu
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
Večina ljudi napačno marinira meso za žar – delaš tudi ti te napake?
dominvrt
Portal
'Mene bi kap': posnetek modrasov sprožil val strahu
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Podgane na vrtu: kako ravnati preventivno?
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Kako očistiti kuhinjske pripomočke z oljčnim oljem (in kdaj ga nikoli ne uporabiti)
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
Viralni trik z aluminijasto folijo za odlaganje olja: ali deluje in katere so boljše alternative
okusno
Portal
Piknik revolucija: jed, ki zasenči čevapčiče in pleskavice
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Prvomajski golaž: 3 napake, zaradi katerih ne uspe tako, kot bi moral
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Sladica brez peke, ki bo popestrila praznične dni
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
Hitro pecivo za piknike, ki je ravno prav sočno in osvežilno
voyo
Portal
Kmetija
Verstappen: Po svoji poti
Verstappen: Po svoji poti
Belo se pere na devetdeset
Belo se pere na devetdeset
Sanjski moški
Sanjski moški
