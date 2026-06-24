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Glasba

'Ko sva pesem prvič zapela, sem se naježila in vedela sem, da je to to'

Ljubljana, 24. 06. 2026 07.58 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
K.A. Natalija Čepon
Eva Boto, Gregor Ravnik

Ko so se Evi Boto po glavi začeli motati prvi verzi besedila nove pesmi, je kmalu ugotovila, da si želi iz pesmi ustvariti duet. O tem, kateri moški glas bi najbolje zvenel v pesmi, ni dolgo premišljevala, saj ji je na pamet takoj padel njen dobri prijatelj Gregor Ravnik. Pevec je povabilo z veseljem sprejel in priznal, da je bila to ljubezen na prvi posluh.

Eva Boto zadnja leta navdušuje s svojo ustvarjalnostjo, saj se je v njej prebudila močna kreativna žilica in začela je ustvarjati svoje avtorske pesmi in svoja besedila. Ko je sestavljala besedilo pesmi S tabo mi je lažje vse, pa jo je naenkrat prešinilo, da mora pesem zazveneti kot duet. "Prvi in edini, ki je prišel v mojo glavo, je bil Gregor. To sem si vizualizirala v glavi in naprej ustvarjala tudi z mislijo oziroma na način, kako bi on to zapel in kako bi skupaj to zapela," je povedala.

Eva Boto in Gregor Ravnik predstavljata prvi skupni duet.
Eva Boto in Gregor Ravnik predstavljata prvi skupni duet.
FOTO: Matic Gabriel

Nekdanja slovenska evrovizijska predstavnica je poklicala Gregorja Ravnika, mu povedala, da ima pesem zanju in ga povabila k sebi domov. "Želela sem videti njegovo pristno reakcijo, da začutim in vidim, če pesem začuti tako kot jaz. In vedela sem, da jo bo," je povedala. Povabila je bil vesel tudi Gregor. "Bil sem vesel, presrečen in počaščen, da je pomislila name. Ko mi jo je prvič zapela, ker mi je ni dala za poslušati, ampak mi jo je kar zapela, je bila to ljubezen na prvi pogled oziroma posluh," je priznal o pesmi, za katero oba pravita, da je iskrena zgodba o bližini, sprejemanju in ljubezni.

Eva je ob pisanju pesmi takoj vedela, da želi duet z Gregorjem.
Eva je ob pisanju pesmi takoj vedela, da želi duet z Gregorjem.
FOTO: Matic Gabriel

Ko sta pesem zapela skupaj, se je zgodila čarovnija. "Ko sem jo prvič zapel, so bile linije napisane zame. Vse je bilo napisano zame, vse je na pravem mestu," je priznal Gregor, Eva pa je dodala: "Seveda, saj je bila pisana zate. Ko sva prvič zapela skupaj, sem se cela naježila in vedela sem, da je to to. Res sem vesela, da me ni zavrnil." Čeprav je pesem nastajala z mislijo na prijateljstvo, bližino in podporo najdražjih ljudi, je skozi ustvarjalni proces dobila tudi izrazito ljubezensko noto. "Ko sem ustvarjala pesem, sem največ razmišljala o svojih najbližjih – o prijateljih in ljudeh, s katerimi mi je lažje iti skozi življenje," je o besedilu pesmi še dodala vedno nasmejana Korošica. 

Ko sta pesem prvič zapela skupaj, sta vedela, da je to to.
Ko sta pesem prvič zapela skupaj, sta vedela, da je to to.
FOTO: Matic Gabriel

Za pesem sta posnela tudi videospot na čudovitem Gradu Otočec, videozgodba pa je zgolj dopolnitev celotne zgodbe, saj si nista želela preveč. "Želela sva zaokrožiti in podpreti pesem z enostavnim videom, v katerem sva midva dovolj. Ni to nujno le ljubezenska pesem, lažje ti je lahko tudi z družino, prijatelji oziroma tistimi, ki so ti blizu in to želiva povedati z najino pesmijo," je poudaril Gregor, Eva pa ga je dopolnila: "S temi čustvi, mogoče z občutkom, ki ti ga daje pesem, sva poskusila povzeti eleganco in nežnost pesmi. Mislim, da nama je uspelo."

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