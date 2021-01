Ko tako omikano in ponosno nastopi Lana Del Rey, se vse obrača prav k njej

1. LANA DEL REY – Chemtrails Over The Country Club

Znotraj okvirov tega po obliki starikavega, sicer pa nadvse omikanega in tudi zato tako zelo priljubljenega popevkarskega sloga lahko čutna ameriška diva počne čisto vse, kar se ji zahoče. Pri drugem opozorilu o tem, da njen sedmi album izide že čez dva meseca, se je oprijela lepe, prijetne melodične zanke, ki ji jo je pomagal izvesti serijski pridelovalec uspešnic Jack Antonoff. Njuna skupna operacija je dovolj vpadljiva in zaznavno diši po mali epiki – in čeprav to ni posebej monumentalen napev, se mu zanesljivo piše dobro. Delno tudi zato, ker je Lane Del Rey ter njenega značilnega zračnega baladiranja in spremljajoče mode iz 60. let prejšnjega veka zadnje čase kar malce primanjkovalo.

Ocena: 3,5

2. SELENA GOMEZ–De Una Vez