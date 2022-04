Ko žalostinka angleških novincev Low Island zasenči novo Švedinje Lykke Li

Koroški raper Witto naj se v prihodnje raje predstavi bolj zvito.

LOW ISLAND - Life’s Work

Low Island so sorazmerno svež bend iz angleškega Oxforda. Life’s Work je njihov nov poskus obuditve sočnega popevkarstva, toda tistega na indie-osnovi. Se tudi vam zdi malce presladek? Pri čemer dodana komorna zasedba trobil s to celostno eksotiko niti nima kaj dosti skupnega. Pa vendar podobne odklone ne gre spregledati. Kajti za vedno bo držalo, da tistemu, ki ne popušča pri baladah, lahko zaupamo nadzor tudi na najbolj razuzdanem žuru. Že celo večnost se za podobno ekspresivno termiko, ki jo v tem singličnem primeru zastopajo Low Island, zavzema tudi odlični angleško-francoski pevec in avtor Joseph Salvat. Ocena: 4,5 LYKKE LI - Highway To Your Heart

Brez dodatnih presenečenj kar naravnost v srce. Lykke Li je spevna darkerica, ki ima v primerjavi z ameriško kolegico Lano Del Rey raje malenkost hitrejši tempo. To splošnost je potrebno razumeti relativno. Pa čeprav se tudi v novi izpostavljenki iz zdaj že zajetnega opusa vedno malenkost vzvišane švedske pop-alternativke čuti, da čez Skandinavijo oblaki očitno marljivo potujejo, medtem ko Kalifornijka Del Reyjeva svojih (alko)oblakov ne zmore pregnati, pa četudi biva na ves čas obsijani pacifiški obali. Ljubko prevezan aranžma ali pač dopadljiva instrumentalnost te popevke nakazuje, da bi bila Lykke Li na svojem petem album, ki bo zunaj vsak čas, namesto značajsko strogo ledena bolj slado-ledna. Ocena: 4 EDITORS - Heart Attack

Birminghamski rockerji so od nekdaj sloveli kot artistični kolektiv. Dramatičnost njihovega slehernega songa to nenehno potrjuje. Tale povratniški met, ki kot tretji napoveduje njihov sedmi album Black Gold, ni posebna izjema. Mestoma kar totalitarno vabilo v fantazijski svet zasedbe Editors posebej poudari glas njihovega pevca Toma Smitha, ki zdaj, reklo bi se na srednja leta, še bolj kot kadar koli spominja na znamenite vilinske komplote britanske rock legende Petra Gabriela. Navsezadnje pa: Editors se morajo izkazati vsaj tako, kot so se s svojim letošnjim albumom njihovi bližnji glasbeni sorodniki in bržčas konkurenti White Lies. Ocena: 3,5 WITTO FT. TIASHA - Pogled na svet