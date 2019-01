Koala Voice: Načrti za 2019? Vse krat dva!

Že na začetku smo vedeli, da Woo Horsie ne bo običajna plata, ker to v "normalnem svetu" ni naslednji logični korak za bend, kot smo mi. In takoj ko nam je bilo jasno, da je to drugačen projekt, smo se ga tako tudi lotili. Stvari so se nekako odvile same od sebe in točno tako, kot so se morale.

V glasbi mogoče, v življenju pa bolj ne (smeh). Zdi se nam, da si ljudje radi zakompliciramo svoja življenja in hitro postanemo črnogledi nase in na svet. Zato je Woo Horsie pravzaprav opomnik tako za nas kot za poslušalce.

Pravite, da je šlo za "gverilo, da se življenja ne jemlje preveč resno", pa vam to uspeva tako v glasbi kot v resničnem življenju in odnosu do njega?

Jure je bil idealna izbira za dotični projekt. Razlika je bila predvsem v tem, da smo si z njim že zelo domači, čeprav smo tudi z Dantonom razvili zelo kul odnos. Na kratko – stvari ni bilo treba razlagat na dolgo in široko. Jure je takoj "zaštekal" celotno idejo in mi smo se med snemanjem prepustili, ker smo vedeli, da bo zvok "štimal".

Gre torej za "projekt s punk odnosom in pop prizvokom", koliko je k temu pripomogel Jure Vlahović, ki skrbi za vaš "živi zvok", in koliko drugačna je bila ta izkušnja kot z Dantonom Suppleom, ki je produciral ploščo Wolkenfabrik?

Na naslovnici je konjiček "pinata", iz katerega letijo bonbončki, tako nekako kot so najbrž letele tudi ideje in nove pesmi, ki ste jih zbrali na albumu?

Ideja za ovitek izvira predvsem iz te mešanice igrivosti in resnosti. Temno ozadje in razmršeni lasje naj bi sporočali nek punk odnos, medtem ko roza pinjata z bonbončki neko popoidnost. Mogoče lahko pinjato vzmemo za prispodobo na način, da so pesmi bile prisotne že zelo dolgo (I used to smell nicesmo v bistvu igrali že na našem prvem "špilu") a so ostale skrite, dokler nismo sedaj odprli pinjate in jih pokazali svetu.

Kakšna je rdeča nit komadov, zdi se, kot bi opisali nov dan (Early Bird), nato greste preko higienskega minimuma (I used to smell nice, Touch, Daily Towel Motion), nato se poigrate zDumdidada, se odpeljete z avtom (By car), mimo češnje (Funky Cherry), na koncu pa je vse v redu (Ker tu je vse tako lepo) ... ?

Tako. Na koncu je vse lepo.