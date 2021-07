Koala Voice: Odlična Plata, ki se ji je težko upreti

Domen, Manca, Tilen in Miha bodo album Plata poleti in jeseni predstavljali na slovenskih odrih.

Zasedba Koala Voice je v času od začetka leta 2010 eksponentno rasla, se razvijala in nabirala izkušnje, kar se na najnovejšem izdelku nedvomno sliši. Mladostni prijatelji, Manca, Domen ter brata Tilen in Miha, ki prihajajo iz Zagorja in Kisovca, so nam tokrat v okrogli uri pripravili poslastico trinajstih pesmi, ki pa so daleč od tega, da bi si zaslužile enotno oznako, nalepko ali, bognedaj, kar predalček.

Poleg treh znanih singlov Vertigo, Spagettification in Vukovi nam ponujajo še deset skladb, recimo Mountain Man in Worried Man, ki sta Domnovi s countryjem navdahnjeni poskočnici, Misli so ljubezenska introspekcija, prav nič sporočilno fatalističen in zelo razigran je Postapokaliptični svet, Vukovi pa nekakšen "balkanski crossover", ki uspešno žanje sadove tudi onkraj južnih mej. Za sam konec pa so prihranili skoraj desetminutno instrumentalno epopejo Prva indijanka, ki so jo ugrabili vikingi, ki kljub dolžini in brez vokala pokaže svoje zobe in nas popelje na zanimiv izlet, ki je vse prej kot repetitiven ali dolgočasen.

Zasedba, ki je po koronskem letu komaj čakala, da se spet vrne na odre, je Plato že predstavila v ljubljanskem CSK KUD France Prešeren, slišali so jih lahko že v Murski Soboti, v Preserjah pri Komnu, na mariborskem Lentu, v Celju in Kranju, do konca poletja pa jih čakajo še novosadski festival Exit, Nova Gorica, Radenci, Slovenj Gradec, ljubljansko Urbano dejanje, Gornja Radgona, zagotovo pa se jih bo dalo ujeti še kje.

Koalice se tako ne bojijo indie rocka, popa, rock psihadelije, countryja ali diska, hkrati pa nam v treh jezikih neobremenjeno ponudijo porcijo, ki bi si jo marsikdo takoj po zaužitju rad privoščil znova. "Iskreno, razgibano, deroče in plešoče," se je slikovito izrazila pevka in kitaristka Manca. Težko je dodati še kaj več izvirno pametnega. Manco, Domna in brata Prašnikar smo na pogovor povabili pred nastopom v kranjskem Trainstation SubArtu.