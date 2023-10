Koala Voice vabijo na zabavo, čeprav nanjo zamujajo

Slovenski disco pankerji Koala Voice svoje oboževalce, tokrat z italijanskim nagovorom, vabijo na zabavo, kamor pa seveda zamujajo. Četverica s pevko Manco na čelu tako predstavlja svoj najnovejši singel, ki so ga poimenovali Late For The Party, kot mnoge pred njo pa bo tudi njihova najnovejša pesem marsikoga pripravila do tega, da zamiga tako, kot sam najbolje zna.

"Late to the party je komad s pozitivnimi sporočili, plešočo podlago in umazanim drajvom. Menda se ga najbolje posluša med vožnjo z avtomobilom, pa če kam zamujaš ali ne," pravijo Manca, Miha, Tilen in Domen, ki se najdejo pod skupnim imenom kot Koala Voice. icon-expand Koala Voice so motivirani za dobro zabavo. FOTO: Vita Orehek Skladba z animiranim videospotom v osnovi prikazuje simpatično ljubezensko zgodbo, a z vmesnimi deli ponudi tudi večjo sliko o razmisleku glede koncepta časa, življenja in občutka, da vedno nekam zamujamo ter tega, da se konec koncev vse sestavi tako, kot se mora, ne glede na to, kdo je prvi in zadnji. Glasbeno po nežnejšem Bigger The City Koala Voice znova presenetijo. Tokrat z nečim vedrim in razbijaškim, obenem pa ohranjajo tisto nekaj, po čemer jih ob slišanem prepozna vsak ljubitelj slovenske glasbe. PREBERI ŠE Koala Voice z novo pesmijo The Bigger The City: Ljudje zelo hitro pozabljamo Po več koncertih po Sloveniji se bo skupina decembra odpravila tudi na Nizozemsko, kjer si bo na krajši turneji oder delila z bendom The Vices.