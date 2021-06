Doma so iz Kisovca, začeli so kot najstniki na dijaškem natečaju Špil liga, v sredo pa so predstavili že četrti studijski album Plata. Skupina Koala Voice je preteklo leto samoizolacijo vzela zelo resno, za 14 dni so se zaprli v studio in ustvarjali, zdaj pa je čas, da nove pesmi zaživijo pred občinstvom v živo.

