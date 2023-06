Koala Voice z novo pesmijo The Bigger The City: Ljudje zelo hitro pozabljamo

Skupina Koala Voice je pred novim poglavjem v svojem življenju. Prvo stran tega poglavja predstavlja pesem z naslovom The Bigger The City, v kateri so se posvetili občutkom in emocijam. Če si sam, nisi nujno osamljen in če si kdaj osamljen ni nujno, da si sam, so prepričani člani skupine, ki poudarjajo, da pesem nima negativnega prizvoka. Zanjo so posneli tudi videospot, del katerega je v črno-belih barvah, na snemanju pa jih je obiskal prav poseben obisk.

"A je svet prevelik, a sem jaz premajhna, ali je obratno? Ali nima veze?" so vprašanja, ki so se članom skupine Koala Voice pojavljali ob njihovi novem pesmi. The Bigger The City je skladba, ki napoveduje novo glasbeno poglavje v njihovih življenjih. "Nova pesem govori o občutkih in emocijah, ki jih ljudje lahko občutimo. Govori o potovanjih, obiskovanju mest in dežel, ki so lahko daleč stran od rodnega kraja, gnezda iz katerega zletiš," je povedala pevka Manca Trampuš in poudarila: "Če si sam, nisi nujno osamljen, če se kdaj počutiš osamljen ni nujno, da si sam."

icon-expand Koala Voice FOTO: Arhiv izvajalca

Za izid nove pesem so se odločili po pestrem koncertnem obdobju, ko se jim je nabralo kar nekaj novih impresij, izkušenj in idej. Kljub temu je skladba v osnovni kitarski obliki nastala že leta 2017, ko jo je eden od članov skupine implemntiral v predstavo Brezimna. "Kasneje sva preuredila besedilo, spremenila verze, s katerimi sem lahko izrazila, kako se ljudje v določenih trenutkih čutimo. Vsaka stvar ima za vsakega svoj pomen," je še dodala Manca in poudarila, da pesem nima negativnega prizvoka, a da jim kot skupine predstavlja določeno stopnjo očiščenja.

Istočasno so posneli dve verziji komada, enega samo z Manco na kitari in drugega kot bend. "Ta komad je vsak od nas in vsi štirje skupaj. Je pesem, ki nam je ležala v predalu in na duši, zato je bil čas, da pride ven in nas prevetri. Potem gremo lažje naprej," so razkrili člani skupine, ki so prepričani, da se vsak posameznik v tem svetu počiti kdaj velikega, kdaj pa čisto majhnega. "Ljudje zelo hitro pozabljamo, a nekatere stvari ostanejo z nami za vedno," so še poudarili.

icon-expand Del videospota je v črno-beli barvi, kar prikazuje razliko med 'behind the scenes' delom v studiu in samim videospotom. FOTO: Arhiv izvajalca