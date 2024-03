Koala Voice: Zbogom? Niti slučajno, zgolj nasvidenje preteklosti!

Domen : Sploh se ne zagovarjamo, saj smo v nenehnem pogonu že skoraj 15 let. Izhajamo iz okolja, ki je polno germanizmov, saj so nam v Zagorju in Zasavju potrdili, da smo si izbrali dober naslov albuma, mi pa si ga razlagamo kot 'nasvidenje' in ne 'zbogom' in za vsako stvar je kdaj dobro, da ji kdaj rečeš nasvidenje in daš prostor za nekaj novega. V poldrugem desetletju smo izdali štiri studijske plošče, zdaj pa je pred nami nova, že druga z nemškim naslovom, ki se nam je utrnil na Nizozemskem.

Novi album lepo teče pod producentsko taktirko Zvoneta Kukca, pri vas se nikoli ni zdelo, da bi se trudili biti neposlušljivi, prej ravno obratno?

Domen: Mogoče se tukaj pozna, da je to naš peti studijski album, in kar se tiče studijskih zadev, se tega lotevamo zelo konceptualno, se najprej dobimo in letijo ideje na mizo, se pogovarjamo o glasbi, poeziji, melodiki, ritmiki in podobno. Potem pesmi zvadimo in se odločimo, kje in kako bomo to posneli. Prej smo to počeli, da smo nekam šli za 14 dni in smo tam delali, spali in se družili. Tokrat pa je bilo drugače, ker smo bili ves čas na poti. Vmes je minilo eno leto, ko smo igrali in preigravali pesmi, brez hude obveze, saj smo zadnji album izdali leta 2020. Od 17. leta igram v rock bendu, nobene pesmi nismo napisali posebej za reklame, ko smo se odločali za snemanje prve plošče, leta 2014, ko smo bili na Špil ligi, smo si potem s tem, ko nam je pesem za reklamo odkupilo mobilno podjetje, financirali snemanje prve plošče.

Sonce pomaranča je pravi reggae poletni hit, Windows je nežna balada, zdi se, da lepo krmilite med različnimi občutji in tudi jeziki?

Tilen: Res nimamo nobenih pregrad, čeprav nas veliko sprašujejo, kaj, kako in zakaj, a lahko odgovorimo samo, da vse delamo zelo organsko. Tudi zdaj, ko smo vadili za ta album, so se te pesmi same rodile, brez hude taktike ali namena. Kar čutimo, tudi sporočimo v svojih skladbah.

Domen: Danes smo ugotovili, da nekaj, kar ustvarjaš celo leto, moraš potem še celo leto promovirati, da to spoznajo oboževalci, mi pa to podoživljamo še enkrat. Tokrat smo naredili poslušalnico v Kinu Šiška, ki nam je všeč, potem bomo ploščo ponesli po Sloveniji ter na koncu imeli še veliki koncert v Šiški, ko bomo pokazali, kaj se nam je dogajalo tekom leta. Pesmi seveda vmes postanejo tudi od ljudi, ki jih poslušajo, in zaživijo po svoje. Podobno smo občutili tudi v tujini, ko so nam ljudje peli pesmi, ki smo jih napisali v najstniških letih, kar je zanimiv in vsekakor dober občutek.