Koala Voice znova na Orto Festu: 'To bo naš 498. špil'

"Radi bi se zahvalili vsem, ki so prišli na koncert v Orto Bar, pa tudi organizatorjem, da so nas povabili. To bo naš 498. špil," so nam pred koncertom v ljubljanskem klubu povedali Koala Voice.

Koala Voice so se v letu 2026 po tem, ko so lani zabeležili 15. obletnico delovanja in 10. od izdaje prvenca Kangaroo's a neighbour tradicionalno vrnili na ORTO Fest. Zbranim so predstavili mešanico vseh petih studijskih albumov, vključno z zadnjim, petim, imenovanim – Auf Wiedersehen, na katerem so singli Sonce Pomaranča, Vest, Tebe Imam Rajši Od Drugih,The Bigger The City in Late For The Party. Ob spremljavi njihove žmohtne odrske prezence in nalezljivih kitarskih riffov je občinstvo poleg že utečenih komadov iz prejšnjih albumov kot so Go disco go, Wild dancer (Kangaroo's a neighbour – 2015), Sierra, Vede Premikanja (Wolkenfabrik – 2017), Ker tu je vse tako lepo (Woo Horsie – 2018), Vertigo, Spaghettification in Vukovi (Plata – 2021), uživala tudi ob novih pesmih v žanrski mešanici indie-rocka, punk-popa in disca.