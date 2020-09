Koalicija glasbenega sektorja: 'Vsi vpleteni, izpolnite anketo, da nas vključijo v protikoronski paket'

V času epidemije je bil prizadet marsikateri gospodarski sektor. Podjetja so se zapirala, zaposleni so morali na čakanje, velika večina prizadetih pa je bila deležna državne pomoči. Med tistimi, ki so v koronačasu 'potegnili najkrajšo', pa so vsi, ki so tako ali drugače vpleteni v slovensko glasbeno industrijo. Novonastala Koalicija glasbenega sektorja se bori, da bi vlada v novem, zdaj že petem protikoronskem paketu, končno upoštevala tudi glasbeno industrijo. Koalicija zdaj poziva vse, ki so v času korone občutili znaten upad prihodkov: "Izpolnite anketo!"

Koalicija glasbenega sektorja je skupna entiteta neodvisnih glasbenikov, njihovega sindikata (SGS), Združenja koncertnih organizatorjev (GIZ KOS), Industrije srečanj, Slovenskega glasbenoinformacijskega centra (SIGIC), Eventima in predstavnikov podpornih skupin (lučkarjev, tehnikov, tonskih mojstrov in drugih). Koalicija sedaj usmerjeno komunicira s pristojnimi organi. "Združeni sedaj zajemamo veliko večje število članov in hitreje pridobivamo podatke, iz katerih se lažje razbere alarmantno stanje. Prvi skupni sestanek se je zgodil 15. avgusta v studiu Metro," je za 24ur.compovedal Tadej Košir, član skupine Muffin član zasedbe Nine Pušlar, ki je tudi član Koalicije.

icon-expand Bodo glasbeniki dobili kakšno nadomestilo? FOTO: Matic Kremžar

Že po prvem srečanju so bili zelo uspešni. Dogovorili so se namreč za sestanek na NIJZ in kmalu za tem, po več pozivih, tudi za sestanek na Ministrstvu za kulturo, kjer so se prvič zbrali vsi glasbeni sindikati (SGS, ZSVGS in GLOSA)."Z NIJZ se sestajamo predvsem, ker želimo delati in iščemo rešitve ne glede na subvencije," je za naš portal povedal Košir.