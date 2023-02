Ali je tudi Mak Grgić na grammyjih prejel bogato darilno vrečko?

Prah, ki so ga dvignili grammyji, se še ni polegel. Na družbenih omrežjih še vedno divjajo burne razprave glede Madonninega obraza, številni so namreč prepričani, da je neprepoznavna. Veliko pozornosti sta ukradla tudi Jennifer Lopez in njen mož Ben Affleck, ki je bil vidno slabe volje. Na podelitvi pa je bil tudi slovenski nominiranec Mak Grgić, ki žal grammyja ni prejel. Poklicali smo ga v Los Angeles in izvedeli, koga vse je videl na rdeči preprogi in ali je res prejel darilno vrečko v vrednosti 50.000 dolarjev.