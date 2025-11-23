Svetli način
KOIKOI držali obljubo in izdali čudovit album

23. 11. 2025

Klavdija Zver
Beograjski četverec KOIKOI je pred meseci napovedal izid druge plošče, ki so jo poimenovali O Sreći u Snovima. Čeprav sta že prva dva singla dala slutiti, da pripravljajo album, ki bo le še utrdil status ene vodilnih indie rock skupin na Balkanu, pa je celoten izdelek prav takšen, kot so napovedali v junijskem intervjuju za naš portal – čudovit.

Beograjska skupina KOIKOI je nase opozorila leta 2021 z debitantsko ploščo Pozivi u stanu, ljubitelji indie rock glasbe pa so jo imeli v minulih štirih letih priložnost v živo poslušati na številnih odrih po regiji in širše. Čeprav je trajalo nekaj let, da so oboževalce, ki so jih v tem času pridobili, razveselili z drugim albumom, pa se je na izdelek, s katerim so končno postregli, izplačalo počakati.

FOTO: Nemanja Knežević

Izdelek O Sreći u Snovima v 43 minutah ponudi 10 pesmi z drzno mešanico inde rocka, elektronike, postpunka in dream popa, ki se prepletajo s polifonijo frontmana Marka Grabeža, basistke Emilije Đorđević in klaviaturistke Emilije Đonin. Album odpira udarni singel Ponovo stran, ki je prvi napovedal njegov izid, sledi pa mu z ritem sekcijo poudarjena Introjekcija. Tretja pesem nosi naslov Voleo Je Dan, z udarnim začetkom in melanholičnim nadaljevanjem pa govori o sodobnem človeku.

Singel Ti imaš mir je skupina izdala skupaj z videospotom, ki so ga mnogi označili za prelomno vizualno delo, glasbeno pa je znova v ospredju ritem z močno bas linijo in Grabežev vokal, ki poudarja besedilo z ljubezensko tematiko. Na polovici albuma z Urnišu me šume KOIKOI premišljeno umirjajo intenziteto plošče. Gre za lirično eno najbolj močnih pesmi na albumu, njena tematika pa ostaja ista – človekovo iskanje lastnega bistva v svetu, v katerem to zlahka izgubi.

Naslednje se zvrstijo Plivam, Nemam Oreol in Kristalna, ki znova pospešijo ritem in dodajo več kitare. Predvsem zadnja od naštetih pesmi znova dokaže, da se četverec ne dopolnjuje le instrumentalno, temveč so glavni pevec in obe spremljevalni vokalistki zelo dobro glasovno usklajeni.

Album zaključujeta Blekstar in balada O sreći. Čeprav je pred Beograjčani o črni zvezdi na svoji zadnji plošči pel že David Bowie, pa je njihova skladba s klavirskimi, kitarskimi in vokalnimi vložki ter ritmom lep poklon legendarnemu pevcu. Piko na i celoti postavi pesem, ki govori o sreči v sanjah, čeprav je za njo potrebno opravičilo nekomu, ki v resnici ne obstaja – ali pa vendarle?

Preberi še KOIKOI: Veseli smo bili dejstva, da srbščina ni ovira za tujino

KOIKOI se na glasbeni zemljevid, ki vedno bolj prestopa že zarisane meje, niso vpisali po naključju, kar so brez dvoma dokazali z albumom, ki ima uradni datum izida 14. november 2025. Gre za lirično in instrumentalno celoto, ki jo izjemno dopolnjujejo trije vokali. O Sreći u Snovima je korak naprej od bolj rokovskega prvenca, na njej pa se čuti, da je bend v tem času dozorel in si nabral glasbeno kilometrino. "Pozivi u stranu so izpolnili vsa pričakovanja skupine in verjamem, da tudi občinstva. Zdaj je na nas, da z novim albumom O Sreći u Snovima ponudimo nekaj še boljšega. Če povem brez ovinkarjenja, mislim, da imamo čudovit album," je junija za naš portal povedal pevec, da ni pretiraval, pa se lahko sedaj prepriča čisto vsak.

