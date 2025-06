KOIKOI: Svež glas balkanskega alter popa z novim singlom

KOIKOI je ena izmed najbolj izstopajočih zasedb novega balkanskega vala alternativne glasbe, ki s svojo izrazito avtorsko in žanrsko razgibano estetiko osvaja občinstva po vsej Evropi. V njihovi glasbi se prepletajo indie rock, post-punk, elektronika in dream pop, s prepoznavnim prepletom moško-ženskih vokalov in hipnotičnimi aranžmaji.

KOIKOI, skupina iz Beograda, je z uspešnim prvencem Pozivi u stranu iz leta 2021 požela odobravanje kritikov in festivalskih organizatorjev, ki so jih povabili na nastope od Reeperbahna in Tallinna do Exita, INmusica in MENTa.

KOIKOI predstavljajo singel Ponovo stran. FOTO: Emilija Stanišić icon-expand

Singel Ponovo stran napoveduje drugi studijski album, ki ga KOIKOI pripravljajo za jesen 2025. Gre za prvo uradno izdajo pod okriljem njihove na novo ustanovljene založbe KoiKolektiv Records. Pesem odpira novo poglavje njihovega ustvarjanja in raziskuje krhke plasti identitete, spomina in hrepenenja. Pevec Marko Grabež pojasni: "Pesem govori o upanju, da bom uspel najti znano različico sebe. Bolj ko to poskušam, bolj sem oddaljen od resnice. Gre za željo po drobcu nečesa znanega, da bi ga lahko razumel kot resnično – in s tem tudi večno. Če bi mi uspelo ujeti sebe vsaj za trenutek, bi lahko nadaljeval nit lastne identitete. A tako se vsaka zgrajena izkušnja sesuje in zelo hitro se znova vrnem na prazen list."

Vizualna podoba novega singla se dopolnjuje z videospotom, ki ga je režiral priznani srbski režiser Raško Miljković, znan tudi po filmu Zlogonje. "Z vsakim snemanjem benda se vrnem v energijo študentskih dni, kjer nisi samo režiser, ampak tudi šofer, agregatist, mojster za kavo in v tem primeru celo rudar. Zadnjo sceno smo posneli en kilometer pod zemljo v rudniku Crveni breg, kar je bilo za vse nas posebno doživetje," pravi Miljković.

Beograjski KOIKOI ustvarjajo indie rock/ alternative pop glasbo, s katero osvajajo publiko tudi izven meja Srbije. FOTO: Emilija Stanišić icon-expand

Skupina KOIKOI je nastala v Beogradu in združuje ustvarjalce z različnih področij lokalne scene. Člani skupine so Marko Grabež na vokalu in kitari, Emilija Đorđević na bas kitari in vokalu, Emilija Đonin na sintisajzerju in vokalu ter Ivan Pavlović Gizmo na bobnih in elektroniki. Njihovo sodelovanje temelji na skupni želji po ustvarjanju kakovostne indie rock/alternativne pop glasbe, ki zapolnjuje prostor med intimnostjo undergrounda in širšim mainstreamom.