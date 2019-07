Koja imel možgansko kap, je v umetni komi

58-letni srbski alter glasbenik Dušan Kojić Koja, poznan po zasedbah Šarlo Akrobata in Disciplina kičme (Disciplin A Kitschme), je odšel v Veliko Britanijo, kjer je obiskal svojo sestro, a ga je tam zadela možganska kap. Na hitro so ga hospitalizirali in dali v umetno komo.

Dušan Kojić Koja je glasbeno aktiven polna štiri desetletja, poznan pa po zasedbah Šarlo Akrobata in Disciplina kičme (Disciplin A Kitschme). FOTO: Miro Majcen

Baskitarist, pevec, avtor in vodja srbske rock zasedbe Disciplina kičme (Disciplin A Kitschme), 58-letni Dušan Kojić Koja je po možganski kapi v Veliki Britaniji v eni od tamkajšnjih bolnišnic, kjer so ga dali v umetno komo, da bodo njegovi možgani imeli dovolj časa, da si opomorejo. Umetno komo sicer dajo težkim bolnikom, ki bi brez te terapije lahko izgubili življenje. Kot so pisale srbske Novosti, se je na Otoku mudil, ko je odšel tja obiskat sestro, sicer pa je bil Koja na srbski in balkanski sceni aktiven polna štiri desetletja. Leta 1980 se je priključil Milanu Mladenoviću v zasedbi Limunovo drvo, nato pa so se ob bobnarju Ivici Vdoviću ustalili kot trio in spremenili ime v Šarlo Akrobata ter objavili edini, a kultni album Bistriji ili tuplji čovek biva kad... Po razpadu zasedbe je leta 1981 ustanovil Disciplino kičme, s katero je avtor hitov kot so Tata i mama, Svi za mnom, Ja imam šarene oči, Nemoj da bacaš betonske table sa vrha svoje zgrade, Da li ti znaš za neki drugi ritam, Buka u modi in drugih.

Zložil je tudi glasbo za film Kako je propadel rokenrol (Kako je propao rokenrol).Zadnji album Opet so izdali leta 2016, ko je sporočil, da "so pozabili rokernol in odšli v šoping-mol", a da se v njegovem domu vseeno posluša rock in ne turbo-folk.

