Kokosy o novem albumu: Je vse, kar nas je v tem obdobju doletelo

Ljubljana, 24. 10. 2025 20.33 | Posodobljeno pred 14 dnevi

Anastasija Jović , Ota Širca Roš , E.M.
Leto in pol 'zaštopan' stroj se je začel počasi, a zanesljivo premikati, sprva rjasto in nerodno, a nato vse hitreje, vse brilijantneje in na nek nov, svež, drugačen način. Naravni pojavi so vse, kar nas je v tem obdobju doletelo. Tako so svoj novi album Naravni pojavi na pot pospremili fantje skupine Kokosy. In kakšen je ta novi album? Novi Kokosy smo še vedno neprevidni in nedodelani, le da nam počasi postaja jasno, da za vsakim poletjem pride jesen, za vsako jesenjo zima in za vsako zimo hvala vesolju – pomlad!

"Vsi vemo, da se nahajamo v zelo čudnih časih, kjer se dogajajo razne grdobije in packarije povsod po svetu, in se nam je zdelo pametno s tem albumom nasloviti in skupnost in ljudi in vsa zlata teleta tega obdobja, ki ga prinašajo od družbenih omrežij do kiča do pretiranega poudarjanja nekih cenenih užitkov in se bolj fokusirati na tisto, kar je človeško, kar je konkretno, kar je pristno, kar je pomembno," so o novem albumu povedali člani zasedbe Kokosy.

Fantje so pred premierno predstavitvijo albuma na oder zakorakali z visokimi pričakovanji in priznali, da bodo oboževalci poznali nove pesmi, saj da so njihovi podporniki "investirani". "Se spomnim, ko smo imeli prvi album in smo mi prišli na oder in so oni znali vse na pamet in smo čutili, kako je, ko se toliko ljudi dere nazaj vate," so se še spominjali.

Kokosy album Naravni pojavi koncert
