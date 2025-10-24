Kokosy o novem albumu: Je vse, kar nas je v tem obdobju doletelo

"Vsi vemo, da se nahajamo v zelo čudnih časih, kjer se dogajajo razne grdobije in packarije povsod po svetu, in se nam je zdelo pametno s tem albumom nasloviti in skupnost in ljudi in vsa zlata teleta tega obdobja, ki ga prinašajo od družbenih omrežij do kiča do pretiranega poudarjanja nekih cenenih užitkov in se bolj fokusirati na tisto, kar je človeško, kar je konkretno, kar je pristno, kar je pomembno," so o novem albumu povedali člani zasedbe Kokosy.

Fantje so pred premierno predstavitvijo albuma na oder zakorakali z visokimi pričakovanji in priznali, da bodo oboževalci poznali nove pesmi, saj da so njihovi podporniki "investirani". "Se spomnim, ko smo imeli prvi album in smo mi prišli na oder in so oni znali vse na pamet in smo čutili, kako je, ko se toliko ljudi dere nazaj vate," so se še spominjali.