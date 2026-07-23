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Glasba

Kokosy predstavljajo himno samozavesti za majhne ljudi

Ljubljana, 23. 07. 2026 16.00 pred 17 dnevi 2 min branja 1

Avtor:
K.A.
Gre za humorno poletno skladbo z resnim sporočilom.

Ste bolj majhne rasti in ste bili zaradi svoje višine kdaj na udaru stereotipov ali predmet posmeha? No, Kokosy so za vse tiste, ki sodijo v kategorijo malo manjših ljudi, pripravili himno. Gre za humorno poletno skladbo, ki nosi naslov Kratki kralji in sporoča, da samozavest nima nobene povezave s telesno višino.

Skupina Kokosy se je odločila, da bo vsem tistim, ki so malo nižje rasti, posvetila himno. "Naša nova pesem nosi naslov Kratki kralji in gre za himno samozavesti za vse, ki so jim kdaj rekli, da so premajhni," so ob izidu povedali fantje.

Kokosy predstavljajo himno samozavesti z naslovom Kratki kralji.
Kokosy predstavljajo himno samozavesti z naslovom Kratki kralji.
FOTO: Marc Jure

Gre za humorno poletno skladbo z resnim sporočilom. "Samozavest nima nobene povezave s telesno višino," so prepričani glasbeniki. "To je pesem, ki na duhovit, iskren in značilno kokosyjevski način nagovarja vse, ki so se zaradi svoje višine kdaj znašli na udaru stereotipov ali posmeha. Skladba je poklon vsem kratkim kraljem in kraljicam ter opomnik, da se prava velikost ne meri v centimetrih," so še dodali.

Gre za humorno poletno skladbo z resnim sporočilom.
Gre za humorno poletno skladbo z resnim sporočilom.
FOTO: Marc Jure

Ideja za pesem se je rodila iz resnične zgodbe. "Pred mesecem dni nam je pisala 17-letna oboževalka, ki zaradi svojih 156 centimetrov vsakodnevno posluša opazke na račun svoje višine. Prav skladba Kratki kralji ji je pomagala, da je na svojo drugačnost začela gledati z več ponosa in samozavesti," so ponosni fantje, ki se spominjajo, da se ljudje že od davnih časov, ko so bili vsi kratki kralji in kraljice grdo diskriminirani, konstantno trudimo biti višji, kot smo.

Ideja za pesem se je rodila iz resnične zgodbe.
Ideja za pesem se je rodila iz resnične zgodbe.
FOTO: Marc Jure

Z izdajo njihove nove pesmi pa se je to obdobje končalo. "Kratki kralji so ultimativna poletna himna za vse naše male flaške. Da se enkrat za vselej ve, da se prava velikost meri navznoter in ne navzven," je poudaril frontman skupine Boris Kokalj in dodal, da pesem nikakor ne pomeni, da imajo kaj proti visokim ljudem. "To je pesem za vse, ki so se zaradi svoje drugačnosti kdaj počutili manjvredne," je dodal.

Ob izidu singla so izdali tudi videospot, ki ga je režiral kreativni direktor Jure Marc. Štiri člane skupine je postavil v surovo okolje zapuščenih tržaških blokov, kjer so se njihovi samozavestni alter egi srečali z bolj ranljivo platjo njihove osebnosti. "Spot skozi vizualno estetiko in humor pripoveduje zgodbo o kratkih kraljih, ki se radi napihujejo in hvalisajo, ko pa ugasnejo žarometi, ostanejo predvsem – simpatični, iskreni in čisto svoji," je o videospotu še zaupala skupina.

kokosy kratki kralji glasba humor višina
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KOMENTARJI1

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HardKore
23. 07. 2026 20.31
Jaz sem tudi mali, ampak z dolgim 🤣 tako da samozavest ni problem
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